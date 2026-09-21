Хитойда 2026-йилнинг энг оммабоп бензинли автомобиллари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойда 2026-йилнинг январ-август ойлари давомида энг оммабоп бензинли автомобиллар рейтинги тузилди, унда тўртинчи авлод Geely Atlas кроссовери 138 044 дона билан биринчи ўринни эгаллади.
- Рейтингда Volkswagen Лавида (127 673 дона) иккинчи, Nissan Сйлпҳй (115 794 дона) эса учинчи ўринни банд этди.
Электр автомобилларининг жадал ривожланишига қарамамай, Хитой бозорида ички ёнув двигателига эга машиналар ҳанузгача юқори талабга эга бўлиб қолмоқда. «Китайские автомобили» нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг январ–август ойлари давомида янги рўйхатга олинган автомобиллар статистикаси таҳлил қилиниб, Хитойдаги энг оммабоп бензинли моделлар рейтинги тузилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, жорий йилнинг дастлабки саккиз ойида тўртинчи авлод Geely Atlas кроссовери 138 044 дона кўрсаткич билан мазкур рейтингда биринчи ўринни эгаллади. Хитой бозорида ушбу автомобил 181 ва 218 от кучига эга иккита бензинли двигател, етти поғонали «робот» узатмалар қутиси ҳамда олди привод билан таклиф этилади. Таъкидлаш жоизки, мазкур модел Россияда тақдим этилган Волга K40 автомобилига асос қилиб олинган.
Етакчи ўринлардаги седанлар ва немис брендларининг устунлигиРейтингнинг иккинчи поғонасидан САИК-Volkswagen қўшма корхонасида ишлаб чиқарилган Volkswagen Лавида жой олди — ушбу модел 127 673 нафар харидор томонидан рўйхатга олинган. Ушбу компания ихчам седани атмосфера ёки турبو қувватга эга 1,5 литрли моторлар билан таъминланади. Кучли учликни эса Донгфенг ва Nissan ҳамкорлигида яратилган Nissan Сйлпҳй якунлаб берди. Яқинда жиддий янгиланишни бошдан кечирган ушбу седан 115 794 та рўйхатдан ўтиш натижасини қайд этди.
Умуман олганда, биринчи ўнтабирликнинг нақ ярмини Volkswagen бренди моделлари эгаллагани эътиборга молик. Хусусан, тўртинчи ўринни 108 106 та кўрсаткич билан Toyota Camry банд этди. Мазкур япон седани анъанавий бензинли версиядан ташқари классик гибрид куч қурилмаси билан ҳам сотилмоқда. Ундан атиги 66 та машинага ортда қолган ФАВ-Volkswagen маҳсулоти бўлган Volkswagen Сагитар эса 108 040 та натижа билан бешинчи поғонага жойлашди.
Рейтингнинг иккинчи ярми ва кроссоверлар улушиОлтинчи ўринни яна бир машҳур Хитой кроссовери — Geely Monjaro эгаллади. Саккиз ой ичида 107 950 та автомобил рўйхатга олинган. Россияда ўз бренди остида танилган ва Волга K50 учун асос бўлган ушбу кроссовернинг бензинли версиялари 218 от кучидан 272 от кучигача бўлган 2 литрли моторлар билан жиҳозланади. Энг юқори комплектацияда эса саккиз поғонали автомат узатма ва тўла привод мавжуд.
Шунингдек, рейтингнинг кейинги қаторларидан қуйидаги автомобиллар ўрин олди:
- Volkswagen Тигуан Л — 105 078 та рўйхатга олиш;
- Volkswagen Пассат — 102 290 та автомобил;
- Volkswagen Маготан — 98 130 та машина;
- Toyota Фронтландер — 98 110 та кўрсаткич.
Изоҳлар 0
…