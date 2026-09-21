Хитойда 2026-йилнинг энг оммабоп бензинли автомобиллари маълум бўлди

·25·Авто
Хитойда 2026-йилнинг энг оммабоп бензинли автомобиллари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойда 2026-йилнинг январ-август ойлари давомида энг оммабоп бензинли автомобиллар рейтинги тузилди, унда тўртинчи авлод Geely Atlas кроссовери 138 044 дона билан биринчи ўринни эгаллади.
  • Рейтингда Volkswagen Лавида (127 673 дона) иккинчи, Nissan Сйлпҳй (115 794 дона) эса учинчи ўринни банд этди.

Электр автомобилларининг жадал ривожланишига қарамамай, Хитой бозорида ички ёнув двигателига эга машиналар ҳанузгача юқори талабга эга бўлиб қолмоқда. «Китайские автомобили» нашрининг хабар беришича, 2026-йилнинг январ–август ойлари давомида янги рўйхатга олинган автомобиллар статистикаси таҳлил қилиниб, Хитойдаги энг оммабоп бензинли моделлар рейтинги тузилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, жорий йилнинг дастлабки саккиз ойида тўртинчи авлод Geely Atlas кроссовери 138 044 дона кўрсаткич билан мазкур рейтингда биринчи ўринни эгаллади. Хитой бозорида ушбу автомобил 181 ва 218 от кучига эга иккита бензинли двигател, етти поғонали «робот» узатмалар қутиси ҳамда олди привод билан таклиф этилади. Таъкидлаш жоизки, мазкур модел Россияда тақдим этилган Волга K40 автомобилига асос қилиб олинган.

Етакчи ўринлардаги седанлар ва немис брендларининг устунлиги

Рейтингнинг иккинчи поғонасидан САИК-Volkswagen қўшма корхонасида ишлаб чиқарилган Volkswagen Лавида жой олди — ушбу модел 127 673 нафар харидор томонидан рўйхатга олинган. Ушбу компания ихчам седани атмосфера ёки турبو қувватга эга 1,5 литрли моторлар билан таъминланади. Кучли учликни эса Донгфенг ва Nissan ҳамкорлигида яратилган Nissan Сйлпҳй якунлаб берди. Яқинда жиддий янгиланишни бошдан кечирган ушбу седан 115 794 та рўйхатдан ўтиш натижасини қайд этди.

Умуман олганда, биринчи ўнтабирликнинг нақ ярмини Volkswagen бренди моделлари эгаллагани эътиборга молик. Хусусан, тўртинчи ўринни 108 106 та кўрсаткич билан Toyota Camry банд этди. Мазкур япон седани анъанавий бензинли версиядан ташқари классик гибрид куч қурилмаси билан ҳам сотилмоқда. Ундан атиги 66 та машинага ортда қолган ФАВ-Volkswagen маҳсулоти бўлган Volkswagen Сагитар эса 108 040 та натижа билан бешинчи поғонага жойлашди.

Рейтингнинг иккинчи ярми ва кроссоверлар улуши

Олтинчи ўринни яна бир машҳур Хитой кроссовери — Geely Monjaro эгаллади. Саккиз ой ичида 107 950 та автомобил рўйхатга олинган. Россияда ўз бренди остида танилган ва Волга K50 учун асос бўлган ушбу кроссовернинг бензинли версиялари 218 от кучидан 272 от кучигача бўлган 2 литрли моторлар билан жиҳозланади. Энг юқори комплектацияда эса саккиз поғонали автомат узатма ва тўла привод мавжуд.

Шунингдек, рейтингнинг кейинги қаторларидан қуйидаги автомобиллар ўрин олди:

  • Volkswagen Тигуан Л — 105 078 та рўйхатга олиш;
  • Volkswagen Пассат — 102 290 та автомобил;
  • Volkswagen Маготан — 98 130 та машина;
  • Toyota Фронтландер — 98 110 та кўрсаткич.
Ушбу статистика Хитой автомобил бозорида замонавий кроссоверлар ва ишончли седанлар ҳамон муҳим ўрин тутишини ҳамда истеъмолчилар ички ёнув двигатели ва гибрид технологияларни фаол танлаётганини кўрсатади.

Geely AtlasАвтомобил бозориХитой машиналариToyota CamryGeely Monjaro
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Европада заводларини очиш ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришни режалаштирмоқдаBYD Европада заводларини очиш ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришни режалаштирмоқдаКеча, 09:23Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!Кеча, 09:19Toyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилдиToyota RAV4 кроссовери учун ўзига хос ҳимоя тўплами тақдим этилди19.09, 23:51ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқдаХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқда19.09, 17:24Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиToyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирди19.09, 09:22Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»18.09, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди