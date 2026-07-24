Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради
Германиянинг Volkswagen Груп концерни ўзининг бозордаги мавқейини сақлаб қолиш ва рентабелликни ошириш мақсадида ишлаб чиқарилаётган моделлар сонини кескин қисқартиришга қарор қилди. Компания раҳбарияти харажатларни камайтириш ва ишлаб чиқариш жараёнларини соддалаштириш учун сотувдаги автомобилларнинг деярли ярмини конвеердан олиб ташлашни режалаштирмоқда. Бу чора-тадбирлар гуруҳнинг сўнгги йиллардаги энг жиддий стратегик ўзгариши бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Маълумотларга кўра, 2026-йилнинг биринчи ярми якунлари бўйича компаниянинг соф фойдаси кескин тушиб кетган ва маржа кўрсаткичи бор-йўғи 3,8 фоизни ташкил этган. Бу ҳолат бутун тизимни тубдан ислоҳ қилиш зарурлигини кўрсатиб берди. Режага кўра, Volkswagen нафақат моделлар қаторини, балки бутун дунё бўйлаб 100 мингга яқин иш ўринларини ҳам қисқартириш орқали операцион харажатларни оптималлаштирмоқчи.
Ички рақобатга чек қўйиладиКомпания бош директори Оливер Блуме журналистларга берган интервюсида маҳсулотлар қаторини 50 фоизгача камайтириш нияти борлигини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, асосий эътибор инновациялар, технологиялар ва сифатни яхшилашга қаратилади. "Биз харажатларимизни аниқ йўналтирилган маҳсулотларга сарфламоқчимиз. Бу ҳар бир сотилган автомобилдан олинадиган фойда миқдорини оширишга хизмат қилади", — дея таъкидлади Блуме.
Ҳозирги вақтда Volkswagen Груп таркибига кирувчи Volkswagen, Audi, Skoda, Сеат ва Cupra брендлари ўртасида кучли ички рақобат мавжуд. Масалан, машҳур Volkswagen Гольф модели асосида яна тўртта техник жиҳатдан деярли бир хил бўлган хатчбеклар ишлаб чиқарилади. Нарх, техник хусусиятлар ва жиҳозланиш борасида бир-бирини такрорловчи моделлар харидорларни чалғитиши билан бирга, ишлаб чиқариш харажатларини ҳам асоссиз ошириб юбормоқда.
Моделлар ва комплектациялар қисқаришиҚисқартиришлар нафақат асосий моделларга, балки уларнинг кўп сонли модификациялари ва комплектацияларига ҳам тегишли бўлади. Volkswagen Поло, Т-Рок ва Тигуан каби кроссоверлар ҳамда электромобиллар сегментидаги Porsche Macan Электрик ва Audi Q6 каби ўхшаш моделлар қайта кўриб чиқилади. Стратегиянинг асосий мақсади — бир сегментда бир-бирини такрорловчи "эгизак" моделларни камайтиришдир.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу ўзгаришлар аҳамиятли. Мамлакатимизда Volkswagen ва Skoda брендларининг кроссовер ҳамда седанлари расмий сотувда мавжудлигини ҳисобга олсак, келажакда моделлар қаторининг янгиланиши ва айрим комплектацияларнинг йўқолиши маҳаллий харидорлар танловига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, компания қолган моделларнинг сифати ва технологик устунлиги сезиларли даражада ошишига вада бермоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Volkswagen Груп ўз портфелини ярмига қисқартирса ҳам, Оливер Блуменинг фикрича, қолган автомобиллар сони рақобатчиларникига қараганда барибир кўпроқ бўлиб қолаверади. Бу қадам автогигантга ресурсларни жамлаш ва электромобиллар даврида барқарор фойда олиш имконини бериши кутилмоқда.
…