Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради

·35·Авто
Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради

Германиянинг Volkswagen Груп концерни ўзининг бозордаги мавқейини сақлаб қолиш ва рентабелликни ошириш мақсадида ишлаб чиқарилаётган моделлар сонини кескин қисқартиришга қарор қилди. Компания раҳбарияти харажатларни камайтириш ва ишлаб чиқариш жараёнларини соддалаштириш учун сотувдаги автомобилларнинг деярли ярмини конвеердан олиб ташлашни режалаштирмоқда. Бу чора-тадбирлар гуруҳнинг сўнгги йиллардаги энг жиддий стратегик ўзгариши бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълумотларга кўра, 2026-йилнинг биринчи ярми якунлари бўйича компаниянинг соф фойдаси кескин тушиб кетган ва маржа кўрсаткичи бор-йўғи 3,8 фоизни ташкил этган. Бу ҳолат бутун тизимни тубдан ислоҳ қилиш зарурлигини кўрсатиб берди. Режага кўра, Volkswagen нафақат моделлар қаторини, балки бутун дунё бўйлаб 100 мингга яқин иш ўринларини ҳам қисқартириш орқали операцион харажатларни оптималлаштирмоқчи.

Ички рақобатга чек қўйилади

Компания бош директори Оливер Блуме журналистларга берган интервюсида маҳсулотлар қаторини 50 фоизгача камайтириш нияти борлигини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, асосий эътибор инновациялар, технологиялар ва сифатни яхшилашга қаратилади. "Биз харажатларимизни аниқ йўналтирилган маҳсулотларга сарфламоқчимиз. Бу ҳар бир сотилган автомобилдан олинадиган фойда миқдорини оширишга хизмат қилади", — дея таъкидлади Блуме.

Ҳозирги вақтда Volkswagen Груп таркибига кирувчи Volkswagen, Audi, Skoda, Сеат ва Cupra брендлари ўртасида кучли ички рақобат мавжуд. Масалан, машҳур Volkswagen Гольф модели асосида яна тўртта техник жиҳатдан деярли бир хил бўлган хатчбеклар ишлаб чиқарилади. Нарх, техник хусусиятлар ва жиҳозланиш борасида бир-бирини такрорловчи моделлар харидорларни чалғитиши билан бирга, ишлаб чиқариш харажатларини ҳам асоссиз ошириб юбормоқда.

Моделлар ва комплектациялар қисқариши

Қисқартиришлар нафақат асосий моделларга, балки уларнинг кўп сонли модификациялари ва комплектацияларига ҳам тегишли бўлади. Volkswagen Поло, Т-Рок ва Тигуан каби кроссоверлар ҳамда электромобиллар сегментидаги Porsche Macan Электрик ва Audi Q6 каби ўхшаш моделлар қайта кўриб чиқилади. Стратегиянинг асосий мақсади — бир сегментда бир-бирини такрорловчи "эгизак" моделларни камайтиришдир.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу ўзгаришлар аҳамиятли. Мамлакатимизда Volkswagen ва Skoda брендларининг кроссовер ҳамда седанлари расмий сотувда мавжудлигини ҳисобга олсак, келажакда моделлар қаторининг янгиланиши ва айрим комплектацияларнинг йўқолиши маҳаллий харидорлар танловига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, компания қолган моделларнинг сифати ва технологик устунлиги сезиларли даражада ошишига вада бермоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Volkswagen Груп ўз портфелини ярмига қисқартирса ҳам, Оливер Блуменинг фикрича, қолган автомобиллар сони рақобатчиларникига қараганда барибир кўпроқ бўлиб қолаверади. Бу қадам автогигантга ресурсларни жамлаш ва электромобиллар даврида барқарор фойда олиш имконини бериши кутилмоқда.

VolkswagenАвтомобилИнқирозГерманияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди24.07, 22:50Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокландиZeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди24.07, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан