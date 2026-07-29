Volkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошланди

·13·Авто
Volkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошланди

Автомобил бозорида кескин рақобат давом этмоқда. Яқинда ixbt.com нашрининг хабар қилишича, САИК Volkswagen қўшма корхонаси Xiaomi компаниясининг яқинда тақдим этиладиган Sky Номад кроссоверлари туркуми ҳамда Кунлун масофани оштирувчи қурилмаси ҳақидаги шов-шувли баёнотларига расман муносабат билдирди. Томонлар ўртасидаги оммавий баҳсга Xiaomi'нинг ўз кроссоверлари АИ-92, АИ-95 ва АИ-98 маркали ёнилғиларда ишлай олиши ҳақидаги эълони сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитой ижтимоий тармоқларида ушбу хусусият кўпчилик томонидан ноёб технология сифатида эмас, балки оддий маркетинг иши сифатида баҳоланди. Муҳокамалар қизғин тус олиб, ҳатто Xiaomi Груп раҳбарининг махсус ёрдамчиси Сю Сзесюн ҳам мазкур можарога аралашгач, мавзу интернетда тезда оммалашиб кетди. Шундан сўнг САИК Volkswagen дарҳол ўзининг жавоб баёнотини эълон қилди.

Техник кўрсаткичлар ва ёқилғи мослашуви

Volkswagen компанияси ўзининг Volkswagen ИД. ЭРА 9X кроссоверига ўрнатилган EA211 двигател-генераторчаси ҳам айнан АИ-92, АИ-95 ҳамда АИ-98 бензинларидан фойдаланишга тўлиқ мослаштирилганини эслатиб ўтди. Шу тариқа, немис бренди хитойлик рақибининг бу борадаги устунлиги ҳақидаги даъволарига ўзига хос тарзда жавоб қайтарди.

Бироқ таққослашлар шу ерда якунига етмади. Xiaomi ўзининг масофани кенгайтирувчи тизими ва куч қурилмасининг асосий қисмлари учун 8 йил ёки 160 минг километр кафолат беришини вада қилган бўлса, САИК Volkswagen ўз автомашиналарига — корхонанинг махсус хизмат кўрсатиш дастури шартлари бажарилганда — умрбод кафолат тақдим этишини эълон қилди.

Батарея ва ёнилғи сарфи бўйича фарқлар

Ёнилғи сарфи кўрсаткичларида ҳозирча устунлик Xiaomi тарафида қолмоқда. Маълумотларга кўра, батареяси тўлиқ зарядсизланган ҳолатдаги Sky Номад ВLTC сикли бўйича 100 километрга 57 литрдан бошланувчи ёнилғи сарфласа, Volkswagen ИД. ЭРА 9X модели учун бу кўрсаткич 627 литрни ташкил этади.

Тортишиш аккумуляторлари параметрлари ҳам бир-биридан фарқ қилади. Xiaomi Sky Номад моделининг энг юқори версияси КLTC стандарти бўйича 505 километргача соф электр токи ёрдамида юришни таъминловчи 76 кВ·ст сиғимли батарея билан жиҳозланади. Volkswagen ИД. ЭРА 9X эса КАТЛ компаниясининг 652 кВ·ст сиғимли батареясига таяниб, максимал 406 километрлик масофани босиб ўта олади.

Кунлун платформасининг ҳамда Sky Номад N90 Max ва Sky Номад N70 Max кроссоверларининг барча техник тавсифлари жорий йилнинг 30-июль санасида тўлиқ ошкор этилиши кутилмоқда. Айнан ўшанда Xiaomi компаниясининг баёнотлари бозор кутганига қанчалик мос келиши ва у Volkswagen, шунингдек Li Auto ҳамда Аито каби бошқа машҳур гибрид ишлаб чиқарувчиларга ҳақиқий рақобат туғдира олиши маълум бўлади.

VolkswagenXiaomiАвтомобилларХитой машиналариГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиFord Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиБугун, 14:26Audi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиAudi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиБугун, 11:56Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаАвтомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаБугун, 09:27Audi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиAudi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиБугун, 07:24Mini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаMini бренди йўлтанламас хусусиятларга эга янги Коунтрйман моделини тайёрламоқдаБугун, 04:23Санкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиСанкт-Петербургда Желанд J6 кроссовери ишлаб чиқарила бошландиКеча, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси