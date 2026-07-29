Volkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошланди
Автомобил бозорида кескин рақобат давом этмоқда. Яқинда ixbt.com нашрининг хабар қилишича, САИК Volkswagen қўшма корхонаси Xiaomi компаниясининг яқинда тақдим этиладиган Sky Номад кроссоверлари туркуми ҳамда Кунлун масофани оштирувчи қурилмаси ҳақидаги шов-шувли баёнотларига расман муносабат билдирди. Томонлар ўртасидаги оммавий баҳсга Xiaomi'нинг ўз кроссоверлари АИ-92, АИ-95 ва АИ-98 маркали ёнилғиларда ишлай олиши ҳақидаги эълони сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хитой ижтимоий тармоқларида ушбу хусусият кўпчилик томонидан ноёб технология сифатида эмас, балки оддий маркетинг иши сифатида баҳоланди. Муҳокамалар қизғин тус олиб, ҳатто Xiaomi Груп раҳбарининг махсус ёрдамчиси Сю Сзесюн ҳам мазкур можарога аралашгач, мавзу интернетда тезда оммалашиб кетди. Шундан сўнг САИК Volkswagen дарҳол ўзининг жавоб баёнотини эълон қилди.
Техник кўрсаткичлар ва ёқилғи мослашувиVolkswagen компанияси ўзининг Volkswagen ИД. ЭРА 9X кроссоверига ўрнатилган EA211 двигател-генераторчаси ҳам айнан АИ-92, АИ-95 ҳамда АИ-98 бензинларидан фойдаланишга тўлиқ мослаштирилганини эслатиб ўтди. Шу тариқа, немис бренди хитойлик рақибининг бу борадаги устунлиги ҳақидаги даъволарига ўзига хос тарзда жавоб қайтарди.
Бироқ таққослашлар шу ерда якунига етмади. Xiaomi ўзининг масофани кенгайтирувчи тизими ва куч қурилмасининг асосий қисмлари учун 8 йил ёки 160 минг километр кафолат беришини вада қилган бўлса, САИК Volkswagen ўз автомашиналарига — корхонанинг махсус хизмат кўрсатиш дастури шартлари бажарилганда — умрбод кафолат тақдим этишини эълон қилди.
Батарея ва ёнилғи сарфи бўйича фарқларЁнилғи сарфи кўрсаткичларида ҳозирча устунлик Xiaomi тарафида қолмоқда. Маълумотларга кўра, батареяси тўлиқ зарядсизланган ҳолатдаги Sky Номад ВLTC сикли бўйича 100 километрга 57 литрдан бошланувчи ёнилғи сарфласа, Volkswagen ИД. ЭРА 9X модели учун бу кўрсаткич 627 литрни ташкил этади.
Тортишиш аккумуляторлари параметрлари ҳам бир-биридан фарқ қилади. Xiaomi Sky Номад моделининг энг юқори версияси КLTC стандарти бўйича 505 километргача соф электр токи ёрдамида юришни таъминловчи 76 кВ·ст сиғимли батарея билан жиҳозланади. Volkswagen ИД. ЭРА 9X эса КАТЛ компаниясининг 652 кВ·ст сиғимли батареясига таяниб, максимал 406 километрлик масофани босиб ўта олади.
Кунлун платформасининг ҳамда Sky Номад N90 Max ва Sky Номад N70 Max кроссоверларининг барча техник тавсифлари жорий йилнинг 30-июль санасида тўлиқ ошкор этилиши кутилмоқда. Айнан ўшанда Xiaomi компаниясининг баёнотлари бозор кутганига қанчалик мос келиши ва у Volkswagen, шунингдек Li Auto ҳамда Аито каби бошқа машҳур гибрид ишлаб чиқарувчиларга ҳақиқий рақобат туғдира олиши маълум бўлади.
…