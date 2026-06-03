Die politische Stimmung rund um Real Madrid, einen der mächtigsten Giganten des Weltfußballs, erhitzt sich zunehmend. Nach einem scharfen und aufsehenerregenden Ausbruch von Enrique Riquelme, einem prominenten spanischen Geschäftsmann und Präsidentschaftskandidaten, sah sich der „Königliche Klub“ gezwungen, eine offizielle Stellungnahme abzugeben.

Der milliardenschwere Unternehmer äußerte erhebliche Zweifel an der Fairness und Transparenz des Wahlprozesses und verglich das System in Madrid mit einer kommunistischen Diktatur in Venezuela. Angesichts dieser schweren Vorwürfe veröffentlichte die Führung von Real Madrid eine Sondererklärung auf ihrer offiziellen Website.

Mitgliederliste: Keine Sonderprivilegien gewährt

Laut offiziellen Angaben des Klubs hat die Wahlkommission keinen der Kandidaten bevorzugt und keine internen Regeln verletzt.

In der Erklärung wird betont: „Die Wahlkommission hat keinem der Kandidaten, die an den für den 7. Juni dieses Jahres angesetzten Wahlen teilnehmen, eine Sonderliste der Klubmitglieder (Socios) zur Verfügung gestellt.“

Zudem wurde in der Erklärung darauf hingewiesen, dass beiden Kandidaten schriftlich detailliert erläutert wurde, wie und in welcher Reihenfolge Wahlkampfmaterialien an die Klubmitglieder versendet werden müssen. Interessanterweise hatte sich Enrique Riquelme selbst, der die kritischen Äußerungen tätigte, am Tag seiner offiziellen Kandidatur persönlich mit diesen internen Statuten und Anforderungen vertraut gemacht und sie unterschrieben.

Briefwahl: Transparenz garantiert

Der Madrider Klub gab zudem eine beruhigende Erklärung für Fans und Kandidaten bezüglich der Sicherheit und Unversehrtheit der per Post abgegebenen Stimmen ab. Um Wahlbetrug zu verhindern, werden den Beobachtern umfangreiche Möglichkeiten eingeräumt.

Überwachungsmöglichkeiten: Sollten Kandidaten Zweifel an der Integrität des Prozesses haben, können sie ihre eigenen Vertrauenspersonen und Beobachter in der Nähe des gesicherten Bereichs ernennen, in dem die Wahlbriefe aufbewahrt werden.

Einhaltung der Regeln: Die Wahlkommission erklärte, dass sie während des gesamten Prozesses die Satzung des Klubs und die geltenden gesetzlichen Bestimmungen strikt eingehalten habe, und forderte alle auf, die Wahlkultur zu respektieren.

Der entscheidende Tag: Junger Milliardär fordert Pérez heraus

Zur Erinnerung: Die Präsidentschaftswahl, die über die Zukunft von Real Madrid in den kommenden Jahren entscheiden wird, findet am 7. Juni dieses Jahres statt. Dabei treten der langjährige und legendäre Präsident des Klubs, Florentino Pérez und der junge Unternehmer, der ihm ernsthafte Konkurrenz macht, Enrique Riquelme , gegeneinander an. Verfolgen Sie diesen intensiven politischen Schlagabtausch mit uns auf Zamin!