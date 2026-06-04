Das Rennen um die Präsidentschaft von Real Madrid spitzt sich zu. Während die Kandidaten ihre Projekte, Pläne und großen Versprechen präsentieren, um Fans zu gewinnen, ist die Position des Cheftrainers zu einem der zentralen Themen geworden.

Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme erklärte in seinen Wahlkampfstatements offen, dass er gegen José Mourinhos Rückkehr als Cheftrainer von Real Madrid sei. Seiner Ansicht nach benötigt der Königliche Klub für eine neue Ära einen Trainer eines anderen Kalibers, der von den Fans wirklich gewünscht wird.

Riquelme versprach, im Falle eines Wahlsiegs einen Superstar-Trainer zum Madrider Klub zu holen. Den Namen hat er noch nicht verraten, aber seine Beschreibung hat die Spannung deutlich gesteigert.

„Wenn wir die Wahl gewinnen, werde ich einen Superstar-Trainer zu Real Madrid holen. Den größten Trainer, den man sich vorstellen kann“, sagte Riquelme.

Diese Worte weckten natürlich großes Interesse bei den Madrider Fans. Denn bei einem Klub wie Real ist die Trainerwahl nicht nur eine technische Entscheidung. Es ist eine große politische Frage, die mit der Philosophie des Klubs, dem Spielstil, der Stimmung in der Kabine und dem Sportprojekt für die kommenden Saisons verbunden ist.

Am bemerkenswertesten ist, dass Riquelme die Option José Mourinho entschieden ablehnte. Der portugiesische Spezialist trainierte Real Madrid bereits, bestritt große Spiele mit dem Klub und erlebte eine emotional intensive Zeit in Madrid. Doch laut Riquelme ist Mourinho nicht die richtige Wahl für das aktuelle Real Madrid.

„José Mourinho ist nicht unser Trainer. Wir werden jemanden holen, den alle Real-Fans wirklich wollen“, betonte er.

Diese Aussage wird als direkte Antwort auf die Pläne des amtierenden Präsidenten Florentino Pérez gewertet. Pérez hatte zuvor angedeutet, dass er José Mourinho im Falle eines Wahlsiegs zum Cheftrainer ernennen könnte. Somit wird die Trainerfrage zu einem der Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen den beiden Kandidaten im Rennen um die Real-Präsidentschaft.

Journalist Fabrizio Romano teilte Riquelmes Äußerungen auf X, was zu einer schnellen Verbreitung in der Fußballgemeinschaft führte. Jede Nachricht rund um Real Madrid löst normalerweise intensive Debatten aus, und dieses Mal dreht sich die Diskussion um den zukünftigen Trainer des Klubs.

Mourinhos Name ist den Real-Madrid-Fans nicht fremd. Während seiner Amtszeit in Madrid widerstand das Team dem starken Druck des FC Barcelona, gewann La Liga und erreichte die Endphasen der Champions League. Gleichzeitig waren sein Stil, sein hitziges Temperament und die Beziehungen in der Kabine stets Gegenstand von Diskussionen.

Daher könnte eine mögliche Rückkehr des portugiesischen Spezialisten die Fanbasis spalten. Einige sehen in Mourinho ein Symbol für Siege, Charakter und strenge Disziplin. Andere glauben, dass Real Madrid in einer neuen Ära eine andere Ausrichtung, einen anderen Stil und ein moderneres Projekt benötigt.

Riquelme scheint sich eher der zweiten Ansicht anzuschließen. Er sagt, er werde einen Trainer zu Real Madrid holen, den die Fans wirklich wollen. Wer dieser Trainer sein wird, bleibt jedoch vorerst ein Geheimnis. Die Beschreibung des Kandidaten als „größter Trainer“ hat reichlich Stoff für Spekulationen geliefert. In Madrid sind anscheinend nicht nur Transfers, sondern sogar Versprechen Blockbuster.

Je näher die Präsidentschaftswahl rückt, desto häufiger werden solche Aussagen werden. Bei einem Klub wie Real Madrid verspricht jeder Kandidat den Fans große Träume, ein starkes Projekt und Siege. Aber letztendlich bleibt eine Hauptfrage: Wer kann den Klub in der nächsten Ära auf den richtigen Weg führen?

Enrique Riquelme hat seine Position klargestellt: Er will Mourinho nicht zurückholen und plant, einen anderen großen Namen zu Real Madrid zu bringen. Florentino Pérez hingegen erwägt Berichten zufolge ernsthaft die Option des portugiesischen Spezialisten.

Dies macht die Wahl bei Real Madrid noch spannender. Denn die Fans müssen nun nicht nur überlegen, welchen Präsidenten sie wählen, sondern auch für welche Fußballphilosophie sie stimmen. Ob Mourinho zurückkehrt oder Riquelmes versprochener „Superstar-Trainer“ eine neue Ära in Madrid einleitet, werden die Wahlergebnisse zeigen.