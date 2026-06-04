Transfergerüchte und Vorwahl-Buzz rund um Real Madrid heizen die Fußballwelt weiterhin auf. Sollte der amtierende Präsident Florentino Pérez die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen gewinnen, plant er, das Mittelfeld des Teams mit einem der talentiertesten jungen Stars der Welt zu verstärken. Im Fokus steht João Neves, der spielstarke Vertreter von PSG und der portugiesischen Nationalmannschaft. Der bekannte spanische Sportjournalist Alberto Pereiro gab dies auf seinen offiziellen Social-Media-Seiten bekannt.

Zuverlässigen Insider-Informationen zufolge ist das 21-jährige portugiesische Wunderkind zu einer der wichtigsten Prioritäten der Madrider Giganten im Sommer-Transferfenster geworden.

Pérez' 'gewaltiger' Vorwahlplan

Der amtierende Präsident des Madrider Superklubs, Florentino Pérez, hat einen systematischen Plan ausgearbeitet, um den Kader für die neue Saison grundlegend zu erneuern und den Fans große Geschenke zu machen.

Stars im Transfer-Fokus: Zuvor wurde berichtet, dass auch Manchester Citys kroatischer Verteidiger Joško Gvardiol Teil von Pérez' speziellem Vorwahlprogramm sei. Nun wurde João Neves in diese Liste aufgenommen, um das Mittelfeld zu stärken. Wenn Pérez die Wahl gewinnt, wird in Madrid zweifellos eine neue Ära der 'Galácticos' beginnen.

João Neves' Marktwert und beeindruckende Statistiken

Trotz seines jungen Alters hat der portugiesische Spieler, der bereits zu einer Schlüsselfigur im Pariser Klub geworden ist, eine bedeutende Vertragssituation und beeindruckende Werte aus dem vergangenen Jahr:

Aktueller Vertrag: Neves' aktueller Arbeitsvertrag mit den Parisern läuft bis 2029 . Daher hat die PSG-Führung nicht vor, ihren Star leicht abzugeben.

Transfergebühr: Das renommierte Portal Transfermarkt bewertet das portugiesische Talent derzeit mit satten 140 Millionen Euro .

Produktivität: In der letzten Klub-Saison absolvierte João Neves insgesamt 38 Spiele für PSG in allen Wettbewerben, erzielte dabei 7 Tore und verbuchte 4 Torvorlagen .

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