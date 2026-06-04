Der erbitterte Kampf um die Präsidentschaft von Real Madrid steht im Mittelpunkt der Fußballwelt. Der Hauptrivale des Amtsinhabers Florentino Pérez, der 37-jährige prominente Geschäftsmann Enrique Riquelme, hat in seinem Wahlkampf eine echte „Transferbombe“ platzen lassen, die die Fans begeistert. Er versprach, im Falle eines Wahlsiegs einen der gefährlichsten Stürmer der Welt, Erling Haaland, nach Madrid zu holen.

Der junge und ehrgeizige Kandidat zeigte seine ernsten Absichten bei einem Live-Auftritt in der beliebten TV-Show „El Hormiguero“. Er präsentierte das neue Heimtrikot für die kommende Saison, wobei auf der Rückseite bemerkenswerterweise Haalands Name und seine ikonische Nummer zu sehen waren.

Die Situation der norwegischen Tormaschine beim englischen Giganten

Aktuell verteidigt der hochgewachsene norwegische Stürmer weiterhin würdig die Ehre des amtierenden englischen Meisters Manchester City. Sein aktueller Arbeitsvertrag bei den Citizens läuft noch recht lange, nämlich bis 2034 . Daher wird die Realisierung dieses Transfers zweifellos enorme finanzielle Kraft und großen Aufwand von der neuen Führung Real Madrids erfordern.

Haalands phänomenale Statistiken der abgelaufenen Saison

Im vergangenen Fußballjahr bewies der 25-jährige norwegische Stürmer in der englischen Premier League (EPL), die als intensivste Meisterschaft der Welt gilt, erneut eindrucksvoll seine Torjägerqualitäten:

Wettbewerbsteilnahme Statistische Kennzahl Gespielte EPL-Spiele 35 Einsätze Erzielte Tore 27 Tore Vorlagen 8 Assists

Ein entscheidender Moment rückt näher: Diese historischen Präsidentschaftswahlen, die die Zukunft und Transferpolitik von Real Madrid vollständig bestimmen werden, finden am 7. Juni dieses Jahres statt. Gegen Pérez' Pläne, die reich an jungen Stars sind, hat Riquelme eine furchteinflößende Waffe wie Haaland ins Spiel gebracht. Wen die Clubmitglieder wählen, erfahren wir in wenigen Tagen.

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