Lamine Yamal und 12 junge Stars der WM 2026

Nur noch wenige Tage bis zum Beginn der nächsten Weltmeisterschaft in Nordamerika. Während sich die Teams auf das Turnier vorbereiten, richtet sich der Blick der Welt auf die talentiertesten jungen Fußballer. Legenden wie Pelé und Kylian Mbappé schrieben Geschichte, als sie als Teenager in Finals trafen. Jetzt ist eine neue Generation bereit, auf den Plätzen der USA, Mexikos und Kanadas zu glänzen. Laut Goal.com Bericht .

Lamine Yamal wird zweifellos als einer der Hauptakteure des Turniers erwartet. Der Flügelspieler von Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft traf bereits mit 16 Jahren gegen Georgien und wurde zu einem festen Bestandteil von Luis de la Fuentes Kader. Seine hervorragenden Leistungen bei der Euro 2024, insbesondere sein fantastisches Tor gegen Frankreich im Halbfinale, bewiesen, dass er vor der großen Bühne keine Angst hat. Obwohl er aufgrund einer im April erlittenen Verletzung die ersten Spiele verpassen könnte, würde seine Rückkehr Spaniens Titelchancen erheblich steigern.

Ein weiteres junges Talent, das für Spanien glänzen soll, ist Pau Cubarsí. Der 19-jährige Verteidiger spielt seit zwei Jahren unter Hansi Flick konstant für Barcelona. Trotz des Verpassens der Europameisterschaft hat sich Cubarsí, der für seine Balltechnik und Ruhe in der Defensive bekannt ist, in der Qualifikation empfohlen und einen Platz in der Startelf erobert.

Zu den 12 von GOAL ausgewählten NXGN-Talenten gehören Spieler wie Lennart Karl. Von diesen Spielern wird erwartet, dass sie nicht nur zum Erfolg ihrer Nationalmannschaften beitragen, sondern auch die Aufmerksamkeit der globalen Fußballwelt auf sich ziehen und zu Hauptzielen auf dem Transfermarkt werden. Die WM 2026 wird sicherlich die Geburt neuer Stars miterleben.