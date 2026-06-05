Thomas Tuchel könnte Jude Bellingham und Harry Kane auf die Bank setzen

Der ehemalige englische Mittelfeldspieler Nicky Butt warnte Jude Bellingham und betonte, dass der neue Cheftrainer Thomas Tuchel beim kommenden Weltmeisterschaftsturnier nicht zögern werde, Spieler aufgrund ihres Rufs auf die Bank zu setzen. Nach Butts Ansicht könnte der Aston-Villa-Star Morgan Rogers Superstars wie Bellingham und Harry Kane mit seinem einzigartigen Spielstil übertrumpfen. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Der ehemalige Fußballer behauptet, Thomas Tuchel werde nicht zögern, Stars, die sich in schlechter Form befinden, für die WM 2026 aus dem Kader zu streichen. Wenn der Mittelfeldspieler von Real Madrid zu Beginn des Turniers nicht zu seiner Form findet, wird erwartet, dass Morgan Rogers seinen Platz in der Startelf einnimmt. Bellingham geht nach einer schwierigen, von Verletzungen geprägten Saison in das Turnier.

Morgan Rogers absolvierte eine hervorragende Saison bei Aston Villa und trug maßgeblich zum Sieg in der Europa League und zum vierten Platz in der Premier League bei. Der 23-Jährige erzielte in allen Wettbewerben 13 Tore und bereitete 11 weitere vor. Sein Ansehen in der Nationalmannschaft steigt, und er könnte zu Tuchels wichtigster Entdeckung werden.

In einem Interview mit Paddy Power hob Nicky Butt die taktischen Vorteile von Rogers hervor. Seiner Meinung nach sind Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka und Jude Bellingham zwar die Hauptstars, doch Rogers hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, zum herausragenden Spieler des Turniers zu werden. Besonders seine Schüsse von außerhalb des Strafraums könnten nützlich sein, wenn die Gegner dicht verteidigen.