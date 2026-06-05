Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez bereitet sich darauf vor, einen der größten Transfers in der Geschichte des Vereins abzuwickeln. Laut der britischen Zeitung The Telegraph prüft der Klub aus Madrid ein Angebot von bis zu 175 Millionen Euro für den Bayern-Stürmer Michael Olise. Obwohl Pérez diesen Transfer öffentlich dementiert hat, betonen Insider, dass die Verhandlungen hinter den Kulissen weiterlaufen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bayern-Sportdirektor Max Eberl hatte bereits im April versucht, diese Angelegenheit zu beenden. Seinen Worten zufolge ist Michael Olise ein wichtiger Teil des langfristigen Projekts des Teams und hat nicht die Absicht, München zu verlassen. Eberl wies auch ausdrücklich darauf hin, dass im Vertrag des Spielers, der bis 2029 läuft, keine Ausstiegsklausel enthalten ist.

Florentino Pérez seinerseits gab bekannt, dass er ein offizielles Angebot von mindestens 150 Millionen Euro für einen Star im Format von Cristiano Ronaldo an einen der führenden Klubs der Champions League senden werde. Der Präsident betonte, dass dieses Geschäft der teuerste Transfer in der Geschichte von Real Madrid sein und für das Team Priorität haben werde.

Derzeit wirkt Michael Olise zufrieden mit seiner Karriere an der Säbener Straße. Doch das Interesse eines Giganten wie Real Madrid und die gebotene riesige Summe könnten die Situation auf dem Transfermarkt drastisch verändern. Die Bayern-Führung hat erklärt, alle Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Star zu halten.