Der Mittelfeldspieler von Manchester City, Rodri, gab zu, dass er in seiner Kindheit nie davon geträumt habe, den Ballon d'Or zu gewinnen. Laut dem spanischen Star hielt er es für unmöglich, ein derart hochkarätiges Ergebnis zu erzielen. In einem Interview mit DAZN sprach der Fußballer über seinen historischen Sieg und seine Zukunftspläne. Dies berichtet Goal.com Nachrichten portal.

Rodri gewann in der Saison 2023/24 mit Manchester City die Premier League, den UEFA Super Cup und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Außerdem wurde er mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister 2024. Diese Erfolge ermöglichten es ihm, der erste Mittelfeldspieler seit Luka Modrić von Real Madrid im Jahr 2018 zu sein, der die prestigeträchtige Auszeichnung erhielt.

„Ich würde es nicht als Traum bezeichnen, denn ich habe einfach nicht daran geglaubt, dass ich gewinnen würde. Das Leben kann einen überraschen. Ich messe dieser Auszeichnung die gebührende Bedeutung bei, aber sie war nicht mein Hauptziel. Sie ist das Ergebnis harter Arbeit. Für mich und meine Familie war es ein ganz besonderer Moment“, betonte der 29-jährige Fußballer.

Rodri äußerte sich auch über das junge Talent des FC Barcelona, Lamine Yamal. Er nannte seinen Landsmann ein wahres „Monster“ und zeigte sich überzeugt, dass auch er in Zukunft den Ballon d'Or gewinnen wird. Laut Rodri ist Yamal nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Leben ein großartiger Mensch.

„Derzeit gibt es zwei spanische Fußballer: einer repräsentiert die Gegenwart, der andere die Zukunft. Lamine Yamal ist bereits ein Star geworden, und seine Zukunft ist erstaunlich. Eines Tages wird er definitiv den Ballon d'Or gewinnen. Er ist ein toller Typ, und ich möchte, dass die Leute ihn besser kennenlernen“, fügte Rodri hinzu.