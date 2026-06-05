Thomas Tuchel bereitet speziellen Plan für Harry Kane für die WM 2026 vor

Englands Kapitän Harry Kane ist für die "Three Lions" genauso wertvoll wie für den FC Bayern München. Doch bei der kommenden Weltmeisterschaft könnte er weniger Spielzeit erhalten als erwartet. Laut Sky Sports plant Thomas Tuchel, Kane während der Gruppenspiele in den USA, Mexiko und Kanada aufgrund extremer Hitze zu schonen. Goal.com berichtet .

Die Entscheidung des deutschen Trainers, drei echte Mittelstürmer in den endgültigen Kader aufzunehmen, überraschte viele Experten. Sky Sports-Reporter Rob Dorsett betonte, dass Tuchel während der Qualifikation nie so vorgegangen war. Das Team bereitet sich derzeit im Trainingslager in Miami auf ein Freundschaftsspiel gegen Neuseeland vor.

Als Alternativen zu Kane wurden Ollie Watkins, der mit Aston Villa die Europa League gewann, und Al-Ahli-Stürmer Ivan Toney ausgewählt. Dem Plan zufolge wird Harry Kane das Spiel gegen Kroatien in der Startelf bestreiten, aber seine Einsatzzeit im Spiel gegen Ghana wird begrenzt sein. Im Match gegen Panama soll er vollständig pausieren.

Kane, der Ende Juli 33 Jahre alt wird, absolvierte in der vergangenen Saison 51 Spiele und stand 4.050 Minuten für den FC Bayern München auf dem Platz. Tuchels Hauptziel ist es, seinen besten Torschützen in bester physischer Verfassung zu halten, falls England die K.o.-Runde erreicht.