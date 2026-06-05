Der katalanische Klub FC Barcelona und eines der derzeit hellsten Phänomene des Weltfußballs haben einen weiteren großen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht. Laut einer offiziellen Mitteilung der Pressestelle der La Liga wurde der offensive Flügelspieler und Mittelfeldspieler der Blaugrana, Lamine Yamal, zum skillreichsten und unübertroffenen Spieler der abgelaufenen Meisterschaft erklärt.

Trotz seines sehr jungen Alters hat dieses Talent wahre Führungsqualitäten auf dem Platz gezeigt und einen unvergleichlichen Beitrag zum siegreichen Feldzug Barcelonas in der vergangenen Saison geleistet.

Erstaunliche Statistiken und besiegte Rivalen

Mit nur 18 Jahren verzeichnete das Mitglied der spanischen Nationalmannschaft beneidenswerte Statistiken in der La Liga. Er wurde in jedem Spiel, in dem er auflief, zu einem echten Albtraum für die gegnerischen Abwehrreihen:

Anzahl der bestrittenen Spiele: 28 Spiele

Erzielte Tore: 16 Tore

Torvorlagen (Assists): 12 erfolgreiche Pässe

Im Kampf um diese prestigeträchtige individuelle Auszeichnung konnte Lamine Yamal die berühmtesten Stars des Weltfußballs und die Helden der heimischen Meisterschaft hinter sich lassen. Auf der Liste der Nominierten standen folgende talentierten Akteure:

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nicolas Pépé (Villarreal)

Vedat Muriqi (Mallorca)

Pablo Fornals (Betis)

Barcelonas Rückkehr auf den Thron und die Ligatabelle

Es ist erwähnenswert, dass Lamine Yamals Glanz kein Zufall war. Tatsächlich sicherte sich Barcelona in der Saison 2025/2026 erneut den spanischen Meistertitel und belegte den ersten Platz auf dem Podium. Die katalanischen Giganten zeigten während der gesamten Saison konstante Leistungen und ließen den Gegnern in hart umkämpften Partien keine Chance.

Die folgende Tabelle zeigt die Endplatzierungen der Top drei Teams:

Klubname Erreichte Punkte Platzierung und Abstand 🥇 FC Barcelona 94 Punkte Spanischer Meister 🥈 Real Madrid 86 Punkte 8 Punkte hinter dem Spitzenreiter 🥉 Villarreal 72 Punkte Ende der Top Drei

Expertenkommentar: Selbst die optimistischsten Fans hatten nicht erwartet, dass nach Messi ein derart phänomenaler Star aus der Akademie des FC Barcelona hervorgehen würde. Dass der 18-jährige Jüngling Mbappé überflügelte und zum besten Spieler der La Liga gewählt wurde, signalisiert den Beginn einer neuen 'Yamal-Ära' in der Fußballgeschichte. Sein Beitrag zum Titelgewinn der Katalanen mit 8 Punkten Vorsprung war von unschätzbarem Wert.

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