Barcelona besorgt über Lamine Yamals Verletzung

Die Führung des FC Barcelona äußert ernste Bedenken hinsichtlich des physischen Zustands des jungen Stars der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal. Die Katalanen sind unzufrieden damit, dass der Genesungsprozess des Teenagers vor der Weltmeisterschaft beschleunigt wird. Klubfunktionäre befürchten, dass die Ärzte und der Trainerstab der Nationalmannschaft die Gesundheit des Spielers gefährden könnten. Laut Goal.com berichtet .

Laut dem Sportmagazin ist die Führung des FC Barcelona besorgt, dass Lamine Yamal aufs Feld geschickt werden könnte, bevor er einen vollständig kontrollierten Genesungsprozess abgeschlossen hat. Obwohl die spanische Nationalmannschaft optimistisch ist, was seine Einsatzfähigkeit zum Auftaktspiel des Turniers angeht, ist der katalanische Klub der Ansicht, dass bei einem jungen Spieler, der körperlich noch nicht voll ausgereift ist, Vorsicht an erster Stelle stehen sollte.

Die Situation verschärfte sich nach einer Aussage des spanischen Cheftrainers Luis de la Fuente. Der Trainer betonte, dass die Genesung von Spielern wie Lamine Yamal, Mikel Merino und Nico Williams gut voranschreite und sie im ersten Spiel eingesetzt werden könnten. De la Fuente fügte hinzu, dass der Zustand der Spieler bewertet werde, der Hauptfokus jedoch nicht nur auf den ersten Spielen liege.

Zur Erinnerung: Lamine Yamal zog sich am 22. April im Spiel gegen Celta Vigo eine Verletzung der Oberschenkelmuskulatur im linken Bein zu und hat seitdem an keinen offiziellen Spielen teilgenommen. Der ehemalige Physiotherapeut des FC Barcelona, Juanjo Brau, betonte ebenfalls, dass die Belastung bei solchen Verletzungen schrittweise erhöht werden müsse, da sonst in hochintensiven Turnieren wie der Weltmeisterschaft ein hohes Risiko für einen Rückfall bestehe.