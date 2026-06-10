Verhandlungen über den Transfer von drei portugiesischen Stars zu Real Madrid begonnen

In der intensiven Welt der europäischen Fußballtransfers bahnen sich große Pläne an. Jorge Mendes, einer der einflussreichsten Fußballagenten der Welt, arbeitet intensiv daran, drei seiner hochkarätigen Klienten, die in der englischen Premier League erfolgreich sind, bei Real Madrid unterzubringen. Laut dem bekannten und zuverlässigen spanischen El Chiringuito TV hat der Super-Agent diese drei portugiesischen Talente offiziell der Madrider Führung angeboten und erste geheime Verhandlungen aufgenommen.

Lernen Sie die Hauptakteure dieses Transfer-Coups kennen: Es geht um den Abwehrchef von Manchester City, den Innenverteidiger Ruben Dias , sowie den schnellen Rechtsverteidiger der 'Cityzens', Matheus Nunes, und den jungen, kreativen Mittelfeldspieler von West Ham, Matheus Fernandes . Mendes' Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der in Madrid ein Wind der Veränderung weht.

Laut den Experten des renommierten Portals Transfermarkt wird der Marktwert des 29-jährigen Ruben Dias auf etwa 55 Millionen Euro geschätzt. Der Marktwert des 27-jährigen Matheus Nunes sowie des 21-jährigen Matheus Fernandes wird von derselben Quelle auf jeweils 50 Millionen Euro taxiert. Das bedeutet, dass Real Madrid insgesamt mindestens 155 Millionen Euro investieren müsste, um das portugiesische Trio zu verpflichten.

Hinter dieser Aktivität steckt ein taktischer Grund: Es wird erwartet, dass der legendäre Jose Mourinho in den kommenden Tagen als neuer Cheftrainer von Real Madrid vorgestellt wird. Der 'Special One' möchte den Kader mit Spielern verstärken, denen er vertraut. Jorge Mendes nutzt diese Situation, um Mourinho ein 'Geschenk' zu bereiten. Es ist gut möglich, dass die Fans in Madrid in der nächsten Saison eine portugiesische Revolution erleben.

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