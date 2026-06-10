Lionel Messi trifft nach Einwechslung: Argentinien besiegt Island

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Lionel Messi trifft nach Einwechslung: Argentinien besiegt Island

Lionel Messi kehrte im Freundschaftsspiel gegen Island (3:0) auf den Platz zurück und bewies mit einem Tor, dass er bereit für die Weltmeisterschaft ist. Die legendäre Nummer zehn, die das vorherige Testspiel aufgrund körperlicher Probleme verpasst hatte, verwandelte kurz nach seiner Einwechslung in Alabama einen Elfmeter. Dies berichtet Goal.com .

Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner wurde in der 70. Minute im Jordan-Hare Stadium eingewechselt und traf kurz darauf ins gegnerische Tor. Für Lionel Messi war dies das 911. Tor seiner Karriere und das 117. für die Nationalmannschaft. Damit baute er seinen Rekord als ältester Torschütze in der Geschichte Argentiniens aus.

Valentin Barco eröffnete das Spiel in der 8. Minute, und Thiago Almada erzielte kurz vor Schluss den dritten Treffer, um den deutlichen Sieg zu sichern. Das Hauptaugenmerk lag jedoch auf dem Fitnesszustand des Stars von Inter Miami. Eine zuvor gegen Philadelphia Union erlittene Verletzung hatte seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Frage gestellt.

Der Stürmer, der 20 Minuten gegen Island spielte, zeigte keinerlei Beschwerden. Dies ist ein großer psychologischer Vorteil für den amtierenden Meister. Die argentinische Nationalmannschaft beginnt ihre Titelverteidigung am 16. Juni gegen Algerien.

Cheftrainer Lionel Scaloni betonte die Bedeutung des 38-jährigen Kapitäns und hob hervor, dass er nicht nur taktisch auf dem Platz, sondern auch für die Stimmung in der Kabine unverzichtbar sei. Mit der Rückkehr von Lionel Messi bleibt Argentinien der Topfavorit für das kommende Turnier.

Lionel MessiArgentinienInter MiamiFußballWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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