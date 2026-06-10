Schlechte Nachrichten um Masharipov vor der Weltmeisterschaft

Der Spieler der usbekischen Nationalmannschaft, Jaloliddin Masharipov, wurde aufgrund einer Verletzung aus dem WM-Kader gestrichen. Dies teilte UzA mit.

Es wird berichtet, dass Ruslanbek Jiyanov seinen Platz eingenommen hat und in den endgültigen 26-Mann-Kader berufen wurde. Zudem kursieren Berichte, dass Masharipov seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden könnte.

Zur Information: Jaloliddin Masharipov konnte aufgrund seiner Verletzung lange Zeit weder für den iranischen Klub Esteghlal noch für die usbekische Nationalmannschaft auflaufen.

Der Spieler wurde am 1. Januar 2026 im Spiel der Iran Pro League gegen Sepahan in der 73. Minute eingewechselt, aber in der 90. Minute wieder ausgewechselt. Später stellte sich heraus, dass seine Knieverletzung erneut aufgebrochen war, und er wurde am 31. Januar operiert.

Der 33-jährige Mittelfeldspieler war von Cheftrainer Fabio Cannavaro in den endgültigen WM-Kader berufen worden. Obwohl er zuletzt an zusätzlichen Rehabilitationsmaßnahmen teilnahm, hat er die Chance auf eine WM-Teilnahme verloren.