Der 17-jährige talentierte Stürmer von Liverpool, Rio Ngumoha, beeindruckte alle im Trainingslager der englischen Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel. Die Zukunft des jungen Stars an der Anfield Road bleibt jedoch ungewiss. Berichten zufolge ist der Spieler mit seiner Entwicklung und der mangelnden Spielpraxis unzufrieden, und der FC Bayern München zeigt ernsthaftes Interesse. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut BBC Sport war Rio Ngumoha enttäuscht darüber, dass er unter Arne Slot in der letzten Saison nicht genug zum Einsatz kam. Obwohl die Merseysider versuchen, das junge Talent nicht zu verkaufen, warten die Scouts des FC Bayern auf eine günstige Gelegenheit, ihn nach Deutschland zu holen. Die Münchner sehen in Ngumoha eines der größten englischen Nachwuchstalente.

Obwohl Ngumoha als jüngster Torschütze in der Geschichte von Liverpool einen Rekord aufstellte, kam er in der letzten Saison nur auf 10 Einsätze in der ersten Mannschaft. Die Vereinsführung begründete dies damit, den Spieler vor physischem und psychischem Druck zu schützen. Der Spieler selbst möchte jedoch mehr auf hohem Niveau spielen und sich schneller weiterentwickeln.

Rio Ngumoha, der im Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Neuseeland eingewechselt und zum Spieler des Spiels gewählt wurde, erntete das Lob von Thomas Tuchel. Obwohl er nicht in den endgültigen WM-Kader berufen wurde, sorgte seine Leistung für große Diskussionen unter Experten.

Nun muss Liverpool unter dem neuen Trainer Andoni Iraola beweisen, dass Anfield der beste Ort für die Entwicklung von Rio Ngumoha ist. Andernfalls könnten andere europäische Spitzenklubs, insbesondere der FC Bayern, dieses Transferrennen leicht für sich entscheiden.