Mit dem Ende der europäischen Fußballsaison und dem bevorstehenden Transferfenster beginnt eine Zeit des Umbruchs. Manchester City, die dominierende Kraft im englischen und weltweiten Fußball der letzten Jahre, hat nach Abschluss der Saison 2025/2026 organisatorische Fragen zu mehreren Leistungsträgern mit auslaufenden Verträgen geklärt. Dies schafft erheblichen finanziellen Spielraum bei der jährlichen Gehaltsabrechnung der „Citizens“.

Laut den neuesten Daten des offiziellen Registers der Premier League (PL) verlassen zwei echte Legenden, die die moderne Geschichte des Vereins geprägt und maßgeblich zu zahlreichen Titeln beigetragen haben, den Klub. Experten sehen darin ein mögliches Ende der langjährigen historischen Dominanz von Manchester City in nationalen Wettbewerben.

Es wird erwartet, dass nicht nur erfahrene Stars der ersten Mannschaft, sondern auch zwei der vielversprechendsten Talente aus dem System des Klubs gehen werden. Der neue Sportdirektor Hugo Viana und die Vereinsführung haben die taktischen Pläne für alle Spieler mit auslaufenden Verträgen geprüft. Insgesamt werden vier Spieler das Etihad Stadium in diesem Sommer verlassen.

Nach offizieller Bestätigung der Premier League hat Manchester City alle notwendigen Unterlagen für den Abschied des portugiesischen Virtuosen Bernardo Silva und des englischen Verteidigers John Stones, deren Verträge am 30. Juni auslaufen, eingereicht. Beide Stars haben sich entschieden, ein neues Kapitel in ihrer Karriere aufzuschlagen.

Zudem werden Ezra Carrington und Ashton Muir, die in der Akademie und den Jugendmannschaften unter Profivertrag standen, Manchester diesen Sommer verlassen, um sich anderen Klubs anzuschließen. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Umbruch auf die Mannschaft von Enzo Maresca in der kommenden Saison auswirken wird.

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