Der 18-jährige Verteidiger Lucas Herrington von den Colorado Rapids ist eine der größten Entdeckungen der aktuellen MLS-Saison. Seine souveränen Leistungen haben das Interesse europäischer Spitzenklubs geweckt, insbesondere des spanischen Meisters Barcelona. Dank seiner starken Auftritte wurde der Innenverteidiger bereits in den Kader der australischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft berufen. Dies berichtet Goal.com .

Herrington absolvierte in der laufenden MLS-Saison 15 Spiele und erzielte dabei ein Tor sowie einen Assist. Laut Tom Bogert beobachten mehrere Vereine das Talent, doch Barcelona gilt als Favorit. Bisher hat die Führung der Colorado Rapids keinen offiziellen Kommentar zu diesem Transfer abgegeben.

Der Erfolg des jungen Verteidigers wurde auch vom australischen Fußballverband gewürdigt. Es wird erwartet, dass er in Kürze im Spiel gegen die Türkei sein Debüt für die „Socceroos“ gibt. Sollte Herrington den Verein verlassen, wäre er der zweite große Verteidiger innerhalb von fünf Jahren, der aus der eigenen Akademie und dem Scouting-System für eine hohe Ablösesumme verkauft wurde.

Zur Information: Im Jahr 2024 nahmen die Colorado Rapids 7,7 Millionen Dollar durch den Transfer ihres Innenverteidigers Moise Bombito ein. Derzeit befindet sich die MLS in einer Pause, der Spielbetrieb wird am 22. Juli fortgesetzt. Ob Herrington bis dahin zu Barcelona oder einem anderen europäischen Klub wechselt, bleibt abzuwarten.