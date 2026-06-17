Lionel Messi startet WM 2026 mit Rekord: Argentinien besiegt Algerien

Die argentinische Nationalmannschaft begann die Verteidigung ihres Titels bei der Weltmeisterschaft 2026 mit einem souveränen Sieg. In der Partie im Stadion von Kansas City triumphierten die amtierenden Weltmeister mit 3:0 gegen die algerische Nationalmannschaft. Der 38-jährige Lionel Messi wurde zum Helden des Spiels, erzielte drei Tore und stellte damit einen weiteren historischen Rekord auf. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Die ersten Minuten des Spiels waren für beide Mannschaften sehr nervös. Während ein Tor nach einem Pass von Lautaro Martinez zunächst wegen Abseits annulliert wurde, traf kurz darauf der Algerier Farès Chaïbi zur Freude seiner Mannschaft gegen Emiliano Martinez. Doch nach einem VAR-Eingriff wurde festgestellt, dass auch der algerische Spieler im Abseits stand, sodass der Spielstand unverändert blieb.

Messis Rekordnacht

Nach der 15. Minute betrat Lionel Messi die Bühne. Messi platzierte den Ball nach einer Vorlage seines Inter-Miami-Teamkollegen Rodrigo De Paul in die obere Ecke. Dies war das erste Tor der argentinischen Legende in seiner fünften Weltmeisterschaft. Bemerkenswert ist, dass dies genau 20 Jahre nach seinem Debüttor bei Weltmeisterschaften geschah.

Durch den Hattrick in diesem Spiel ist Lionel Messi an den legendären Miroslav Klose bei der Anzahl der Tore in der Geschichte der Weltmeisterschaften herangekommen. Beide Spieler stehen nun bei 16 Toren. Nur der ehemalige deutsche Stürmer behält die Führung, da er weniger Spiele benötigt hat. Zudem ging dieses Tor als das 911. Tor in Messis Karriere (Verein und Nationalmannschaft) in die Geschichte ein.

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Argentinien den Druck nicht nachlassen. Obwohl ein Schuss von Alexis Mac Allister vom Torhüter Luca Zidane pariert wurde, war Messi als Erster beim Abpraller und erhöhte auf 2:0. Kurz darauf verwertete der Stürmer einen Pass von Nicolas Gonzalez und vollendete seinen ersten Hattrick bei einer Weltmeisterschaft.

Obwohl die algerische Nationalmannschaft im Ballbesitz einen würdigen Widerstand leistete, fehlte es im Angriff an Präzision. Die Afrikaner gaben insgesamt sieben Schüsse auf das argentinische Tor ab, doch keiner davon ging ins Ziel. Laut Goal.com erhöht dieser Sieg Argentiniens Chancen auf den Gruppenausstieg erheblich.

Dieses Spiel zeichnet sich nicht nur durch sein Ergebnis, sondern auch durch eine Reihe statistischer Kennzahlen aus: