Video zu Messis drei Toren im Spiel Argentinien gegen Algerien

Im ersten Spieltag der Gruppe J der Weltmeisterschaft besiegte die argentinische Nationalmannschaft Algerien mit 3:0. Der Held der Partie war Lionel Messi, der einen Hattrick erzielte.

Messi eröffnete den Spielstand in der 17. Minute nach einem Pass von Rodrigo de Paul. In der 60. Minute gelang ihm der Doppelpack, und in der 76. Minute erzielte er nach einer Vorlage von Nicolas Gonzalez sein drittes Tor.

WM 2026. 1. Spieltag

Argentinien — Algerien 3:0

Tore: Messi 17, 60, 76.