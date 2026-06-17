Tottenham Hotspur plant in diesem Sommer umfangreiche Einkäufe. Der neue Cheftrainer Roberto De Zerbi hat den Mittelfeldspieler von Newcastle United, Sandro Tonali, als Hauptziel festgelegt, um den Kader grundlegend zu reformieren. Dieser Transfer soll eine neue Ära der Ambitionen für den Londoner Club einläuten, berichtet Goal.com berichtet .

Informationen von GIVEMESPORT zufolge ist Tottenham bereit, etwa 80-85 Millionen Pfund für den italienischen Fußballer auszugeben. Sollte dieses Geschäft zustande kommen, wäre es die teuerste Verpflichtung in der Geschichte des Vereins. Der aktuelle Rekord liegt bei Tanguy Ndombele, der 2019 für 55 Millionen Pfund von Lyon verpflichtet wurde.

Die De Zerbi-Revolution und das Versprechen der Vereinsführung

Nachdem Tottenham in den letzten zwei Spielzeiten in der Premier League in der Tabelle abgefallen ist, hat die Vereinsführung den Fans ernsthafte Veränderungen versprochen. Die Besitzer, die Familie Lewis, erklärten, dass sie das Projekt von Roberto De Zerbi voll unterstützen und erhebliche Mittel auf dem Transfermarkt bereitstellen werden. Sandro Tonali soll die zentrale Figur in dem neuen System werden, das De Zerbi aufbaut.

Newcastle United fordert derzeit 100 Millionen Pfund für seinen Star. Die Magpies könnten jedoch gezwungen sein, beim Preis Zugeständnisse zu machen, um die Financial Fair Play-Regeln einzuhalten und sich an die neuen Ausgabenrichtlinien der Premier League anzupassen. Zuvor hatte Newcastle den Wechsel von Anthony Gordon zu Barcelona erlaubt, um die finanzielle Bilanz auszugleichen.

Wettbewerb und Lage auf dem Transfermarkt

Tottenham führt derzeit das Rennen um Sandro Tonali an. Während Manchester United aufgrund des hohen Preises des Spielers aus dem Rennen ausgeschieden ist, beobachten Arsenal und Manchester City die Situation weiterhin. Die Tottenham-Führung versucht, den Spieler mit der Chance zu locken, unter De Zerbi der zentrale Anführer der Mannschaft zu werden.

Laut Goal.com hat Tottenham bereits einige Transfers abgeschlossen. Unter anderem stießen Andy Robertson und Marcos Senesi als ablösefreie Spieler zum Team. Zudem führt der Londoner Club aktive Verhandlungen über den Brighton-Verteidiger Jan Paul van Hecke. Der Tonali-Transfer wird als der größte und entscheidende Teil dieser Sommerkampagne erwartet.