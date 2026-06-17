Tottenham bereit, Transferrekord für Sandro Tonali zu brechen

·39·Sport
Tottenham bereit, Transferrekord für Sandro Tonali zu brechen

Tottenham Hotspur plant in diesem Sommer umfangreiche Einkäufe. Der neue Cheftrainer Roberto De Zerbi hat den Mittelfeldspieler von Newcastle United, Sandro Tonali, als Hauptziel festgelegt, um den Kader grundlegend zu reformieren. Dieser Transfer soll eine neue Ära der Ambitionen für den Londoner Club einläuten, berichtet Goal.com berichtet .

Informationen von GIVEMESPORT zufolge ist Tottenham bereit, etwa 80-85 Millionen Pfund für den italienischen Fußballer auszugeben. Sollte dieses Geschäft zustande kommen, wäre es die teuerste Verpflichtung in der Geschichte des Vereins. Der aktuelle Rekord liegt bei Tanguy Ndombele, der 2019 für 55 Millionen Pfund von Lyon verpflichtet wurde.

Die De Zerbi-Revolution und das Versprechen der Vereinsführung

Nachdem Tottenham in den letzten zwei Spielzeiten in der Premier League in der Tabelle abgefallen ist, hat die Vereinsführung den Fans ernsthafte Veränderungen versprochen. Die Besitzer, die Familie Lewis, erklärten, dass sie das Projekt von Roberto De Zerbi voll unterstützen und erhebliche Mittel auf dem Transfermarkt bereitstellen werden. Sandro Tonali soll die zentrale Figur in dem neuen System werden, das De Zerbi aufbaut.

Newcastle United fordert derzeit 100 Millionen Pfund für seinen Star. Die Magpies könnten jedoch gezwungen sein, beim Preis Zugeständnisse zu machen, um die Financial Fair Play-Regeln einzuhalten und sich an die neuen Ausgabenrichtlinien der Premier League anzupassen. Zuvor hatte Newcastle den Wechsel von Anthony Gordon zu Barcelona erlaubt, um die finanzielle Bilanz auszugleichen.

Wettbewerb und Lage auf dem Transfermarkt

Tottenham führt derzeit das Rennen um Sandro Tonali an. Während Manchester United aufgrund des hohen Preises des Spielers aus dem Rennen ausgeschieden ist, beobachten Arsenal und Manchester City die Situation weiterhin. Die Tottenham-Führung versucht, den Spieler mit der Chance zu locken, unter De Zerbi der zentrale Anführer der Mannschaft zu werden.

Laut Goal.com hat Tottenham bereits einige Transfers abgeschlossen. Unter anderem stießen Andy Robertson und Marcos Senesi als ablösefreie Spieler zum Team. Zudem führt der Londoner Club aktive Verhandlungen über den Brighton-Verteidiger Jan Paul van Hecke. Der Tonali-Transfer wird als der größte und entscheidende Teil dieser Sommerkampagne erwartet.

TottenhamSandro TonaliNewcastle UnitedPremier LeagueTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Englische Nationalmannschaft hat keinen würdigen Nachfolger für Harry KaneEnglische Nationalmannschaft hat keinen würdigen Nachfolger für Harry KaneHeute, 16:19Julian-Alvarez-Streit zwischen Barcelona und Atletico Madrid: Die 500-Millionen-Euro-HürdeJulian-Alvarez-Streit zwischen Barcelona und Atletico Madrid: Die 500-Millionen-Euro-HürdeHeute, 16:10Österreich gewinnt nach 28 Jahren Pause bei der WeltmeisterschaftÖsterreich gewinnt nach 28 Jahren Pause bei der WeltmeisterschaftHeute, 15:55Wie Harry Kane nach anfänglichen Schwierigkeiten in Deutschland stärker zurückkamWie Harry Kane nach anfänglichen Schwierigkeiten in Deutschland stärker zurückkamHeute, 15:37Cristiano Ronaldo und die WM 2026: Welche neue Rolle wird die portugiesische Legende einnehmen?Cristiano Ronaldo und die WM 2026: Welche neue Rolle wird die portugiesische Legende einnehmen?Heute, 15:37Bernardo Silva wechselt ablösefrei zu Real MadridBernardo Silva wechselt ablösefrei zu Real MadridHeute, 15:19
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf
Die Elfmeter-Debatte um Abduqodir Husanov flammt erneut auf