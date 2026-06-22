Barcelona sucht Stürmer: Benjamin Sesko und Julian Alvarez im Visier

Der spanische Club FC Barcelona hat die Suche nach einem neuen Mittelstürmer intensiviert, um den Kader im Sommer-Transferfenster zu verstärken. Die Suche nach einem würdigen Nachfolger für Robert Lewandowski, der das Team voraussichtlich verlassen wird, ist für den Trainerstab unter Hansi Flick zu einer Priorität geworden. Derzeit ist das Hauptziel der Katalanen der Atletico-Madrid-Star Julian Alvarez. Laut Goal.com berichtet die Quelle.

Informationen von Marca zufolge hat Barcelonas Sportdirektor Deco den argentinischen Stürmer an die Spitze der Transferliste gesetzt. Atletico Madrid weigert sich jedoch vehement, seinen Top-Torschützen an einen internen Konkurrenten zu verkaufen. Dass die Madrilenen sogar Angebote von über 100 Millionen Euro abgelehnt haben, zeigt, wie schwierig die Verhandlungen verlaufen.

Julian Alvarez wechselte letzte Saison für 75 Millionen Euro von Manchester City zu Atletico Madrid. Er bestritt 106 Spiele für den Hauptstadtclub und erzielte 49 Tore. Insbesondere seine Effizienz in der Champions League (10 Tore in 15 Spielen) hat das Interesse der Barcelona-Führung geweckt. Doch die Ablösesumme und die Beziehungen zwischen den Vereinen könnten diesem Deal im Weg stehen.

Alternative Option: Benjamin Sesko

Sollte der Transfer von Julian Alvarez nicht zustande kommen, greift Barcelona auf seinen Plan B zurück. Laut Goal.com nimmt der Manchester United-Stürmer Benjamin Sesko einen wichtigen Platz auf dieser Liste ein. Das slowenische Talent wechselte 2025 für 76,5 Millionen Euro von RB Leipzig nach England. In seiner Debütsaison bei den "Red Devils" erzielte er 12 Tore in 32 Spielen.

Hansi Flick sucht einen vielseitigen Stürmer, der die Offensive gemeinsam mit Stars wie Lamine Yamal, Raphinha und Ferran Torres verstärken kann. Es heißt, dass Benjamin Sesko mit seiner Physis und technischen Versiertheit genau den Anforderungen des deutschen Trainers entspricht. Zudem prüfen die Katalanen die Kandidaten Serhou Guirassy von Borussia Dortmund und Karl Etta Eyong.

In einem kürzlich geführten Interview sprach Hansi Flick über die Probleme der Mannschaft in der Offensive: "Wir brauchen einen Stürmer, der sich schnell in das Mannschaftsspiel integrieren kann und regelmäßig Tore schießt. Wir haben klare Pläne, nun müssen wir die Situation auf dem Transfermarkt abwarten. Es wird nicht einfach werden, aber wir werden unser Bestes geben."

Trotz finanzieller Schwierigkeiten strebt die Führung von Barcelona an, einen Kader aufzubauen, der in der Champions League um den Sieg kämpfen kann. In den kommenden Wochen wird sich die Transferpolitik des Clubs und die Frage, welcher Stürmer unterschreibt, klären. Bisher hängt die Entscheidung zwischen Benjamin Sesko und Julian Alvarez von den finanziellen Möglichkeiten des Clubs und der endgültigen Entscheidung von Atletico Madrid ab.