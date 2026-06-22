Unentschieden zwischen Belgien und Iran

·47·Sport
Unentschieden zwischen Belgien und Iran

Die Begegnung zwischen Belgien und Iran aus der Gruppe G der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 endete torlos. Das Spiel im Stadion von Los Angeles ging 0:0 aus. Da keine Tore fielen, gibt es keine Torschützen. In der 67. Minute sah der belgische Spieler Nathan Ngoy die Rote Karte, wodurch seine Mannschaft in Unterzahl spielte.

Belgien war über weite Strecken des Spiels überlegen. Das Team gab 22 Schüsse ab, davon 7 auf das Tor. Iran kam auf 7 Schüsse, wovon 3 ins Ziel gingen.

Auch beim Ballbesitz waren die Belgier dominant. Sie hielten den Ball zu 68 % der Zeit, während Iran einen Anteil von 32 % hatte. Belgien absolvierte 575 Pässe mit einer Genauigkeit von 88 %. Die iranischen Spieler gaben 206 Pässe mit einer Passquote von 73 % ab.

Belgien beging 7 Fouls, Iran 9. Beide Mannschaften erhielten jeweils eine Gelbe Karte. Die Rote Karte wurde nur gegen Belgien ausgesprochen.

Bei den Abseitsstellungen lag Iran mit 4:3 vorne. Bei den Eckbällen verzeichnete Belgien ein Ergebnis von 4:2.

Nach diesem Unentschieden haben sowohl Iran als auch Belgien nach zwei Spielen jeweils 2 Punkte gesammelt. Aufgrund eines besseren Tordifferenz liegt Iran in der Gruppe G auf dem ersten Platz, Belgien auf dem zweiten.

BelgienIranLos AngelesNathan Ngoy
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kylian Mbappe verteidigt Teamkollegen: Dembele ist "Ballon d'Or"-Gewinner und wichtigste WaffeKylian Mbappe verteidigt Teamkollegen: Dembele ist "Ballon d'Or"-Gewinner und wichtigste WaffeHeute, 02:55Nicolas Jackson entscheidet sich für Verbleib bei Chelsea: Xabi Alonso wird ihn testenNicolas Jackson entscheidet sich für Verbleib bei Chelsea: Xabi Alonso wird ihn testenHeute, 02:39Alexis Mac Allister: Ein Spieler wie Lionel Messi wird nie wieder geborenAlexis Mac Allister: Ein Spieler wie Lionel Messi wird nie wieder geborenHeute, 01:57Lamine Yamal erzielt Debüt-Tor bei der Weltmeisterschaft: Spanien überrollt Saudi-ArabienLamine Yamal erzielt Debüt-Tor bei der Weltmeisterschaft: Spanien überrollt Saudi-ArabienHeute, 01:31Michael Owen verteidigt Cristiano Ronaldo gegen Kritiker: Er wird noch einmal zeigen, was er kannMichael Owen verteidigt Cristiano Ronaldo gegen Kritiker: Er wird noch einmal zeigen, was er kannHeute, 01:30Wayne Rooney begeistert von Lamine Yamal: „Sein Spiel bringt mich zum Lächeln“Wayne Rooney begeistert von Lamine Yamal: „Sein Spiel bringt mich zum Lächeln“Heute, 01:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?