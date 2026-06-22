Unentschieden zwischen Belgien und Iran

Die Begegnung zwischen Belgien und Iran aus der Gruppe G der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 endete torlos. Das Spiel im Stadion von Los Angeles ging 0:0 aus. Da keine Tore fielen, gibt es keine Torschützen. In der 67. Minute sah der belgische Spieler Nathan Ngoy die Rote Karte, wodurch seine Mannschaft in Unterzahl spielte.

Belgien war über weite Strecken des Spiels überlegen. Das Team gab 22 Schüsse ab, davon 7 auf das Tor. Iran kam auf 7 Schüsse, wovon 3 ins Ziel gingen.

Auch beim Ballbesitz waren die Belgier dominant. Sie hielten den Ball zu 68 % der Zeit, während Iran einen Anteil von 32 % hatte. Belgien absolvierte 575 Pässe mit einer Genauigkeit von 88 %. Die iranischen Spieler gaben 206 Pässe mit einer Passquote von 73 % ab.

Belgien beging 7 Fouls, Iran 9. Beide Mannschaften erhielten jeweils eine Gelbe Karte. Die Rote Karte wurde nur gegen Belgien ausgesprochen.

Bei den Abseitsstellungen lag Iran mit 4:3 vorne. Bei den Eckbällen verzeichnete Belgien ein Ergebnis von 4:2.

Nach diesem Unentschieden haben sowohl Iran als auch Belgien nach zwei Spielen jeweils 2 Punkte gesammelt. Aufgrund eines besseren Tordifferenz liegt Iran in der Gruppe G auf dem ersten Platz, Belgien auf dem zweiten.