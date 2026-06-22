Fabio Cannavaro spricht über Pläne vor dem Spiel Usbekistan gegen Portugal

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, äußerte sich vor dem Spiel gegen Portugal über die Stärken des Gegners und die Aufgaben seines Teams.

Er betonte, dass der Kader Portugals viele hochkarätige Spieler umfasst, darunter auch Cristiano Ronaldo. Cannavaro wies darauf hin, dass die Portugiesen Ballbesitz bevorzugen, das Spiel über kurze Pässe kontrollieren und dem Gegner kaum Raum für Druck zulassen.

«Portugal ist in jeder Situation gefährlich. Deshalb müssen wir in der Defensive sehr diszipliniert sein. Wenn wir den Ball haben, müssen wir versuchen, ihnen Probleme zu bereiten», sagte der Trainer.

Cannavaro hob zudem das Niveau von Cristiano Ronaldo hervor. Seiner Meinung nach müssen sich die Spieler jedoch nach Spielbeginn auf ihre eigenen Aufgaben konzentrieren und nicht auf die Star-Namen des Gegners.

«Ronaldo ist ein großartiger Fußballer und ein riesiger Star. Aber sobald das Spiel beginnt, muss all das vergessen werden. Wir müssen uns voll und ganz auf unsere Aufgabe auf dem Platz konzentrieren», sagte er.

Der italienische Spezialist sprach auch darüber, welchen Eindruck Usbekistan am Ende des Turniers hinterlassen soll. Obwohl die Nationalmannschaft zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, möchte er, dass sie als eine gut organisierte und disziplinierte Mannschaft in Erinnerung bleibt, die keine Angst vor starken Gegnern hat.