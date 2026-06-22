Barcelona zieht Harry Kane zur Verstärkung des Angriffs in Betracht

Barcelona prüft einen unerwarteten Kandidaten, um die Position des Mittelstürmers zu besetzen, die nach dem Weggang von Robert Lewandowski frei wurde: den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane. Einem Sportbericht zufolge hat die Vereinsführung bereits Kontakt zu den Vertretern des Spielers aufgenommen, um sein Interesse an einem Wechsel in die spanische Liga zu prüfen. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Der derzeit beim FC Bayern aktive 32-jährige Stürmer hat gewisse Unstimmigkeiten bezüglich seines Vertrages mit dem Münchner Klub erlebt. Genau diese Situation wird als Transferchance für Barcelona angesehen. Obwohl noch kein offizielles Angebot abgegeben wurde, konnten die Katalanen erste Informationen aus dem Umfeld des Spielers gewinnen.

Unstimmigkeiten bei der Vertragslaufzeit

Das Hauptproblem zwischen Harry Kane und der Bayern-Führung betrifft die Laufzeit eines neuen Vertrages. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft 2027 aus. Berichten zufolge möchte Kane seine Zukunft in München bis 2030 planen, doch die Vereinsführung bietet ihm nur eine Verlängerung um zwei Jahre an.

Laut Goal.com wird die Wahrscheinlichkeit dieses Transfers derzeit als gering eingestuft. Der Spieler ist mit seinem Leben in München zufrieden, doch sollten die Vertragsverhandlungen in einer Sackgasse landen, könnte sich die Situation drastisch ändern. Barcelona beobachtet diesen Prozess genau.

Die taktischen Anforderungen von Hansi Flick

Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick hat einen Spielstil etabliert, der auf hohem Pressing basiert. Daher benötigt er einen Stürmer, der nicht nur Tore schießt, sondern auch aktiv in der Defensive mitarbeitet. Harry Kane entspricht mit seinem universellen Können voll und ganz diesen Anforderungen.

Dennoch bleibt der Stürmer von Atletico Madrid, Julian Alvarez, das Ziel Nummer eins auf der Transferliste des Clubs. Der argentinische Spieler hat großes Interesse an einem Wechsel zu Barcelona gezeigt und wird als der Kandidat angesehen, der am besten in Flicks taktisches Schema passt.

Auch finanziell wird der Kane-Transfer für die Katalanen nicht einfach. Der englische Star verdient beim FC Bayern ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro. Sollten die Parteien keine Einigung erzielen, wird erwartet, dass Barcelona seine entscheidenden Schritte nach der Weltmeisterschaft einleitet.