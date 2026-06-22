Barcelona zieht Harry Kane zur Verstärkung des Angriffs in Betracht

·67·Sport
Barcelona zieht Harry Kane zur Verstärkung des Angriffs in Betracht

Barcelona prüft einen unerwarteten Kandidaten, um die Position des Mittelstürmers zu besetzen, die nach dem Weggang von Robert Lewandowski frei wurde: den Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane. Einem Sportbericht zufolge hat die Vereinsführung bereits Kontakt zu den Vertretern des Spielers aufgenommen, um sein Interesse an einem Wechsel in die spanische Liga zu prüfen. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Der derzeit beim FC Bayern aktive 32-jährige Stürmer hat gewisse Unstimmigkeiten bezüglich seines Vertrages mit dem Münchner Klub erlebt. Genau diese Situation wird als Transferchance für Barcelona angesehen. Obwohl noch kein offizielles Angebot abgegeben wurde, konnten die Katalanen erste Informationen aus dem Umfeld des Spielers gewinnen.

Unstimmigkeiten bei der Vertragslaufzeit

Das Hauptproblem zwischen Harry Kane und der Bayern-Führung betrifft die Laufzeit eines neuen Vertrages. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft 2027 aus. Berichten zufolge möchte Kane seine Zukunft in München bis 2030 planen, doch die Vereinsführung bietet ihm nur eine Verlängerung um zwei Jahre an.

Laut Goal.com wird die Wahrscheinlichkeit dieses Transfers derzeit als gering eingestuft. Der Spieler ist mit seinem Leben in München zufrieden, doch sollten die Vertragsverhandlungen in einer Sackgasse landen, könnte sich die Situation drastisch ändern. Barcelona beobachtet diesen Prozess genau.

Die taktischen Anforderungen von Hansi Flick

Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick hat einen Spielstil etabliert, der auf hohem Pressing basiert. Daher benötigt er einen Stürmer, der nicht nur Tore schießt, sondern auch aktiv in der Defensive mitarbeitet. Harry Kane entspricht mit seinem universellen Können voll und ganz diesen Anforderungen.

Dennoch bleibt der Stürmer von Atletico Madrid, Julian Alvarez, das Ziel Nummer eins auf der Transferliste des Clubs. Der argentinische Spieler hat großes Interesse an einem Wechsel zu Barcelona gezeigt und wird als der Kandidat angesehen, der am besten in Flicks taktisches Schema passt.

Auch finanziell wird der Kane-Transfer für die Katalanen nicht einfach. Der englische Star verdient beim FC Bayern ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro. Sollten die Parteien keine Einigung erzielen, wird erwartet, dass Barcelona seine entscheidenden Schritte nach der Weltmeisterschaft einleitet.

BarcelonaHarry KaneBayern MunichTransfersFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Messi könnte im Spiel gegen Österreich drei große Rekorde brechenMessi könnte im Spiel gegen Österreich drei große Rekorde brechenHeute, 21:52Super-Duell in Gruppe J! Titelverteidiger Argentinien trifft auf ÖsterreichSuper-Duell in Gruppe J! Titelverteidiger Argentinien trifft auf ÖsterreichHeute, 21:43Hamdamov: Gegen Ronaldo zu spielen war ein Traum, heute fühlt es sich wie eine Fantasie anHamdamov: Gegen Ronaldo zu spielen war ein Traum, heute fühlt es sich wie eine Fantasie anHeute, 21:32Neuer Stürmer als Harry-Kane-Ersatz für Tottenham empfohlenNeuer Stürmer als Harry-Kane-Ersatz für Tottenham empfohlenHeute, 21:18Cristiano Ronaldo und Portugal: Wann wird Roberto Martinez eine feste Entscheidung treffen?Cristiano Ronaldo und Portugal: Wann wird Roberto Martinez eine feste Entscheidung treffen?Heute, 21:16Roberto Carlos: Brasilien kann WM-Finale erreichen, wenn Neymar zurückkehrtRoberto Carlos: Brasilien kann WM-Finale erreichen, wenn Neymar zurückkehrtHeute, 20:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier