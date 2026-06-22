Während die portugiesische Nationalmannschaft ein weiteres großes Turnier beginnt, sind die Debatten um Kapitän Cristiano Ronaldo erneut entbrannt. Ein torloser Auftritt im World-Cup-Debütspiel gegen DR Kongo hat die Fragen nach dem Platz des 41-jährigen Stürmers in der Startelf wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Obwohl das Team unter Roberto Martinez zu den Favoriten zählt, hat das Unentschieden in der ersten Runde viele beunruhigt. Goal.com berichtet .

Während des Spiels war Ronaldo kaum präsent und konnte keinen einzigen gezielten Torschuss abgeben. Während andere Weltstars des Fußballs — wie Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland und Harry Kane — bereits in der ersten Runde mindestens zwei Tore erzielten und ihre Teams zum Sieg führten, blieb Cristiano 90 Minuten lang im Schatten. Diese Situation sorgt für scharfe Kritik bei Experten und Fans.

Statistik- und Effizienzprobleme

Es ist fast fünf Jahre her, dass Ronaldo zuletzt bei einem großen Turnier ein Tor aus dem Spiel heraus erzielte. Im Duell mit DR Kongo berührte er den Ball nur 9 Mal, was für einen Stürmer ein sehr niedriger Wert ist. Martinez wagte es jedoch nicht, den Star, der während des Spiels keinerlei Effizienz zeigte, auszuwechseln. Infolgedessen konnten die Portugiesen nach dem Tor von Yoane Wissa nicht genügend Druck aufbauen, um das Spiel zu retten.

Laut einer Analyse von Goal.com muss Martinez lernen, wann er seinen Superstar vom Platz nehmen muss. Andernfalls riskiert Portugal eine weitere erfolglose Weltmeisterschaft. Obwohl der Trainer Ronaldo nach dem Spiel verteidigte, rechtfertigen dessen Aktionen auf dem Platz diesen Schutz nicht.

Das Duell gegen Usbekistan — ein entscheidender Test

Der nächste Gegner der portugiesischen Nationalmannschaft wird die usbekische Nationalmannschaft sein, ein World-Cup-Debütant. Dieses Spiel am Dienstag wird zu einer echten Prüfung für Martinez und Ronaldo. Sollte der 41-jährige Stürmer auch in diesem Spiel nicht überzeugen, wird der Druck auf den Trainer zweifellos zunehmen.

Für usbekische Fußballfans ist dieses Spiel von historischer Bedeutung. Die Hauptintrige bleibt, wie die Legende des Weltfußballs gegen die usbekischen Verteidiger agieren wird und ob Martinez taktische Änderungen vornimmt. Ein Sieg ist für Portugal überlebenswichtig, doch ob Ronaldo dabei die Hauptwaffe oder ein Hindernis ist, wird die Zeit zeigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Portugal Cristiano Ronaldo nicht vollständig aufgeben muss, aber der Trainer muss die Zügel in die Hand nehmen und in der Lage sein, bei Bedarf harte Entscheidungen zu treffen. Andernfalls könnten die Meisterschaftsträume eines starbesetzten Teams erneut zu einer Fata Morgana werden.