Während das historische Aufeinandertreffen zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Portugal in der Gruppenphase der WM 2026 näher rückt, wächst das Interesse ausländischer Experten an dieser Partie. Der bekannte ukrainische Journalist und Fußballkommentator Viktor Vatsko teilte seine Prognosen für das bevorstehende Spiel. Sport.ua Unter Berufung auf die Quelle präsentieren wir Ihnen die interessante Analyse des Experten.

Rehabilitation für Portugal und der Ronaldo-Faktor

Laut Vatsko wird dieses Spiel für Portugal eine Art Rehabilitation vor den eigenen Fans nach dem glücklosen Start ins Turnier (1:1 gegen DR Kongo) sein. Zudem wollen sie vor dem entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen Kolumbien wieder Selbstvertrauen tanken.

Wie erwartet wird der Cheftrainer der Europäer, Roberto Martínez, in der Startelf wieder auf Cristiano Ronaldo setzen:

Martínez' unveränderliche Entscheidung: Unter diesem Trainer steht Ronaldo fast immer von der ersten Minute an auf dem Platz, und das Unentschieden in der ersten Runde wird diese Entscheidung nicht ändern.

Ronaldos Motivation: Für den Stürmer von Al-Nassr ist dieses Spiel eine günstige Gelegenheit, erneut sein Niveau zu zeigen und Kritikern etwas zu beweisen.

Ein interessanter Fakt des Journalisten: In den entscheidenden Phasen von Weltmeisterschaften hat Ronaldo nicht so zuverlässig gespielt wie erwartet. Seine Bilanz von 8 Toren in 23 Spielen ist für einen Star wie Cristiano kein besonders hoher Wert.

Usbekistans Chancen und Veränderungen in der Abwehr

Viktor Vatsko prognostiziert, dass die asiatischen Vertreter als Außenseiter in die Partie gehen und Portugal die Spielkontrolle übernehmen wird. Doch nicht alles ist düster für unsere Vertreter:

Schwäche in Portugals Abwehr: Die europäische Abwehrreihe wirkt noch nicht absolut sicher, weshalb die usbekische Nationalmannschaft gute Chancen haben wird, Tore zu erzielen.

Die Rückkehr von Rúben Dias: Die Rückkehr von Rúben Dias, der im ersten Spiel nicht zum Einsatz kam, dürfte die Situation im Zentrum der portugiesischen Abwehr deutlich stärken.

Erfahrung und der Faktor Aufregung: Der Journalist merkte besonders an, dass die mangelnde Erfahrung unserer Spieler bei einer Weltmeisterschaft und die potenzielle Nervosität gegen einen starken Gegner während des Spiels gegen unsere Nationalmannschaft arbeiten könnten.

Das Argentinien-2022-Szenario und die finale Prognose

Der ukrainische Experte betonte, dass man Portugals Misserfolg in der ersten Runde nicht als große Tragödie sehen sollte, und nannte ein wichtiges Beispiel aus der Geschichte:

«Bei der Weltmeisterschaft 2022 startete der spätere Sieger — die argentinische Nationalmannschaft — ebenfalls mit einer unerwarteten Niederlage (1:2) gegen Saudi-Arabien. Jeder erinnert sich daran, was danach geschah».

Vatsko sagte, dass man diesmal keine unerwartete Sensation suchen müsse und prognostizierte einen hohen Sieg für Portugal. Seine finale Prognose lautet 3:0 (zugunsten von Portugal).

Zur Erinnerung: Das lebenswichtige Spiel zwischen Portugal und Usbekistan findet heute, 23. Juni statt. Die Partie beginnt um 22:00Uhr Taschkenter Zeit. Wir wünschen unserer geheimnisvollen und mutigen Nationalmannschaft viel Glück bei diesem schwierigen Test!