England spielt Unentschieden gegen Ghana: Thomas Tuchels Team bleibt in Boston torlos

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England spielt Unentschieden gegen Ghana: Thomas Tuchels Team bleibt in Boston torlos

In der Gruppenphase der Weltmeisterschaft traf England auf Ghana und trennte sich überraschend 0:0 unentschieden. Nach einem souveränen Sieg gegen Kroatien in der ersten Runde hatten die Fans ein überzeugenderes Spiel der "Three Lions" erwartet, doch das Team unter Thomas Tuchel hatte erhebliche Probleme in der Offensive. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In der ersten Halbzeit hatte England zwar die Ballkontrolle und einen territorialen Vorteil, scheiterte jedoch am Durchbrechen der ghanaischen Defensive. Mittelfeldspieler Declan Rice konnte einen Freistoß nicht verwerten, und Kapitän Harry Kane wurde von den gegnerischen Verteidigern geblockt. Laut Goal.com gelang den Engländern in den ersten 45 Minuten kein einziger Torschuss auf das Tor.

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Tempo des Spiels leicht. Anthony Gordon und Harry Kane zwangen Ghanas Torhüter Benjamin Asare zu Paraden, doch diese Schüsse stellten keine ernsthafte Gefahr dar. Obwohl Thomas Tuchel Spieler wie Bukayo Saka und Morgan Rogers einwechselte, um das Spiel zu beleben, gelang es nicht, den Spielzug zu vollenden.

Druck und Pech in den Schlussminuten

In den letzten fünf Minuten des Spiels kreierte England echte Torchancen. Ein Schuss von Bukayo Saka wurde vom Torhüter gehalten, während ein Kopfball von Nico O'Reilly an die Latte prallte. Harry Kane, der als Erster am Abpraller war, konnte die Großchance nicht nutzen und schoss den Ball über das Tor.

Durch dieses Unentschieden verpasste England die Chance, den ersten Platz in Gruppe L vorzeitig zu sichern. Die Führungsspieler Jude Bellingham und Anthony Gordon werden von Experten kritisiert, da sie nicht die erwartete Leistung zeigten. Insbesondere die Chancenverwertung von Harry Kane wirkte sich negativ auf die allgemeine Offensivkraft des Teams aus.

Ghana gelang es, durch eine disziplinierte Defensive einen Punkt gegen einen starken Gegner zu holen. Während die englischen Verteidiger sicher gegen Semenyo agierten und die Null hielten, erschwerte die Trägheit im Angriff die Situation des Teams in der Gruppe. Nun müssen Thomas Tuchels Schützlinge im letzten Spiel alles geben, um den Einzug in die nächste Runde zu sichern.

EnglandGhanaWorld CupHarry KaneThomas Tuchel
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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