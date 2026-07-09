Yamal erkennt Messis Größe an: Seine Antwort auf das Finale fiel jedoch anders aus

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Yamal erkennt Messis Größe an: Seine Antwort auf das Finale fiel jedoch anders aus

Der Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, äußerte sich zur Leistung von Lionel Messi bei der WM 2026.

Der Kapitän Argentiniens ist mit 8 Toren in 5 Spielen derzeit der beste Torschütze des Turniers. Yamal gab zu, dass Messis Spielniveau für viele unerwartet kam.

Yamal lobte Messis Leistung

Der junge spanische Star wurde gefragt, wie er damit umgeht, bei der Weltmeisterschaft medial mit Messi, Neymar und Ronaldo verglichen zu werden.

Er konzentrierte sich zunächst auf Messis aktuelle Form.

„Unglaublich. Niemand hatte erwartet, dass er auf einem so hohen Niveau spielt. Ich freue mich sehr für Messi“, sagte Yamal.

Messi führt mit 8 Toren

Lionel Messi ist bei der WM 2026 erneut zur Schlüsselfigur für Argentinien geworden.

Mit 8 Toren in 5 Spielen führt er das Rennen um den Goldenen Schuh an. Die Leistung des 39-Jährigen auf diesem Niveau sorgt bei Fans und Experten für großes Aufsehen.

Er sprach auch über Ronaldo und Neymar

Neben Messi betonte Yamal auch den Einfluss von Cristiano Ronaldo und Neymar auf den Fußball.

„Das Gleiche kann ich über Neymar und Ronaldo sagen. Sie haben die Kindheit aller Spieler, die heute auf dem Platz stehen, maßgeblich geprägt“, sagte er.

Seiner Meinung nach hat diese Generation von Spielern den Sprung auf die große Bühne geschafft, indem sie diese Stars beobachtete und sich von ihnen inspirieren ließ.

Die Antwort zum Finale

Yamal sagte, dass ihn positive Ereignisse rund um Messi, Ronaldo und Neymar ebenfalls freuen.

Er verbarg jedoch nicht seinen Wettbewerbsgeist.

„Jede gute Nachricht über sie ist auch für mich eine Freude. Aber wenn ich das Finale erreiche, möchte ich Messi unbedingt schlagen“, betonte Yamal.

Ein mögliches Duell vor dem Hintergrund des Generationswechsels

Bei der WM 2026 bleibt Messi einer der Hauptdarsteller auf der großen Bühne. Yamal gilt als einer der hellsten Vertreter der neuen Generation.

Daher könnte ein mögliches Aufeinandertreffen im Finale nicht nur ein Spiel zwischen Spanien und Argentinien sein, sondern eine symbolische Konfrontation zweier Fußball-Ären.

Lamine YamalLionel MessiWM 2026FußballSpanien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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