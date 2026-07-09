Antoine Griezmann gibt US-Debüt: Französischer Star freut sich auf Duell mit Lionel Messi

Der ehemalige französische Nationalstürmer Antoine Griezmann hat seine Karriere jenseits des Atlantiks erfolgreich begonnen. Der erfahrene Spieler, der sich dem US-Klub Orlando City angeschlossen hat, erzielte bei seinem Debüt ein Tor und trug maßgeblich zum hohen Sieg seines Teams bei. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Vorbereitungsspiel gegen die Tampa Bay Rowdies gewann Orlando City mit 6:0. Laut Goal.com stand der 35-jährige Griezmann, der Ende Juni einen Vertrag beim Klub unterschrieb, in der Startelf und stellte seine hohe Klasse unter Beweis.

In der 32. Spielminute eröffnete Antoine Griezmann mit einem präzisen Schuss den Torreigen. Dies war sein erster Treffer für seinen neuen Verein. Zudem lieferte der französische Stürmer in der 61. Minute die Vorlage für das Tor von Ivan Angulo. Das Trainerteam zeigte sich sehr zufrieden mit Griezmanns körperlicher Verfassung und seiner schnellen Integration in das Mannschaftsgefüge.

Das erwartete Florida-Derby gegen Lionel Messi

In einem Interview nach dem Spiel sprach Griezmann über seine Ziele in der MLS und das bevorstehende Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Lionel Messi. Die Rivalität zwischen Orlando City und Inter Miami, dem Klub von Lionel Messi, gilt als das Florida-Derby.

"Man hat mir viel über dieses Derby erzählt, und ich habe das letzte Spiel gesehen. Es ist eine große Freude für mich, Lionel Messi wieder auf dem Platz zu treffen. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu Rodrigo De Paul, es wird interessant sein, gegen ihn zu spielen", betonte der französische Star.

Orlando City reist nun zum FC Dallas, um die nächste Vorbereitungsphase zu absolvieren. Interimstrainer Martin Perelman möchte durch diese Spiele sicherstellen, dass Griezmann die taktischen Abläufe vollständig verinnerlicht. Der echte Härtetest für das Team beginnt am 22. Juli im offiziellen MLS-Spiel gegen San Jose.

Der Wechsel von Antoine Griezmann in die USA dürfte das Ansehen der MLS weiter steigern. Der Stürmer, der zuvor für Vereine wie Atletico Madrid und Barcelona spielte, wird nun versuchen, die nordamerikanischen Fußballfans mit seinem Spiel zu begeistern.