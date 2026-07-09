Versteckte Gefahr vor Frankreich gegen Marokko: Drei Spieler auf dem schmalen Grat

Heute, am 9. Juli, treffen die Nationalmannschaften von Frankreich und Marokko im Viertelfinale der WM 2026 aufeinander.

Vor dem großen Spiel gibt es im französischen Kader eine besondere Sorge: Drei Spieler sind von einer Gelbsperre bedroht.

Für Frankreich ist nicht nur Marokko eine Gefahr, sondern auch die Karten

Im Viertelfinale ist jede Szene entscheidend. Frankreich muss sich nicht nur vor den Angriffen Marokkos in Acht nehmen, sondern auch disziplinarisch vorsichtig agieren.

Sollten bestimmte Spieler im heutigen Spiel eine Gelbe Karte erhalten, könnten sie das mögliche Halbfinale verpassen.

Die drei gefährdeten Spieler

Spieler der französischen Nationalmannschaft, denen eine Sperre droht:

Manu Koné;

Michael Olise;

Bradley Barcola.

Wenn einer von ihnen im Spiel gegen Marokko eine Gelbe Karte sieht, kann er dem Team im Falle eines Weiterkommens im Halbfinale nicht helfen.

Ein potenziell schwerer Verlust für Angriff und Mittelfeld

Manu Koné agiert im defensiven Mittelfeld, während Michael Olise und Bradley Barcola auf den Flügeln spielen.

Daher ist jeder von ihnen eine wichtige Figur für das französische Spielsystem. Besonders in einem intensiven und körperbetonten Spiel gegen Marokko könnte eine unvorsichtige Aktion große Folgen haben.

Das Spiel wird von einem argentinischen Schiedsrichter geleitet

Das Spiel Frankreich gegen Marokko wird vom argentinischen Schiedsrichter Facundo Tello geleitet.

In einem Viertelfinale kann jedes Foul, jede strittige Szene und jede Gelbe Karte nicht nur das Spielergebnis, sondern auch den Kader für die nächste Runde beeinflussen.

Das Spiel gegen Marokko ist eine doppelte Prüfung

Frankreich versucht heute, die Hürde Marokko zu nehmen. Doch das Team muss in diesem Spiel nicht nur an den Sieg denken, sondern auch daran, mit wem sie im möglichen Halbfinale antreten.

Eine Gelbe Karte — und die Pläne Frankreichs für die nächste Runde könnten sich ändern.