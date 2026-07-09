Goal aktualisiert WM-Favoriten: Spannung steigt vor dem Viertelfinale

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Goal aktualisiert WM-Favoriten: Spannung steigt vor dem Viertelfinale

Die Weltmeisterschaft 2026 tritt in die entscheidende Phase ein. Vor den Viertelfinalspielen hat das Sportportal Goal sein Ranking der Turnierfavoriten aktualisiert.

Frankreich wird in der neuen Liste als Hauptanwärter geführt. Die übrigen Paarungen und die Zusammensetzung der Gegner zeigen jedoch, dass das Titelrennen weiterhin für große Spannung sorgt.

Frankreich übernimmt die Spitze des Rankings

Laut Goal ist die französische Nationalmannschaft der größte Favorit auf den Gewinn der WM 2026.

Die Franzosen treffen im Viertelfinale auf Marokko. Dieses Spiel wird ein wichtiger Test, nicht nur für den Einzug ins Halbfinale, sondern auch zur Bestätigung ihres Favoritenstatus.

Spanien und England ebenfalls hoch bewertet

Der zweite Platz im Ranking geht an Spanien. Die Spanier treffen im Viertelfinale auf Belgien.

England belegt den dritten Platz. Das englische Team kämpft gegen Norwegen um den Einzug ins Halbfinale.

Argentinien auf dem vierten Platz

Der amtierende Weltmeister, die argentinische Nationalmannschaft, belegt im Goal-Ranking den vierten Platz.

Das Team um Lionel Messi spielt im Viertelfinale gegen die Schweiz. Argentinien erreichte die nächste Runde nach einem 3:2-Sieg gegen Ägypten im Achtelfinale.

Wie sieht das vollständige Ranking aus?

Das Portal Goal hat das Favoritenranking vor dem Viertelfinale der WM 2026 wie folgt zusammengestellt:

  1. Frankreich

  2. Spanien

  3. England

  4. Argentinien

  5. Norwegen

  6. Marokko

  7. Schweiz

  8. Belgien

Bemerkenswert ist auch, dass Norwegen auf dem fünften Platz liegt. Das Team um Erling Haaland zählt nach dem Ausscheiden Brasiliens nun zu den ernsthaften Titelanwärtern.

Viertelfinal-Paarungen

Die Viertelfinalspiele der WM 2026 beginnen am 9. Juli.

Viertelfinal-Paarungen:

  • Frankreich — Marokko

  • Spanien — Belgien

  • Argentinien — Schweiz

  • England — Norwegen

Jetzt wird jeder Fehler teuer

Ab dem Viertelfinale zählt der Favoritenstatus weniger, während Präzision auf dem Platz immer wichtiger wird.

Das Goal-Ranking sieht Frankreich auf dem ersten Platz, doch die anderen sieben Teams sind bereit, bei dieser Weltmeisterschaft noch ein Wörtchen mitzureden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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