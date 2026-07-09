Goal aktualisiert WM-Favoriten: Spannung steigt vor dem Viertelfinale
Die Weltmeisterschaft 2026 tritt in die entscheidende Phase ein. Vor den Viertelfinalspielen hat das Sportportal Goal sein Ranking der Turnierfavoriten aktualisiert.
Frankreich wird in der neuen Liste als Hauptanwärter geführt. Die übrigen Paarungen und die Zusammensetzung der Gegner zeigen jedoch, dass das Titelrennen weiterhin für große Spannung sorgt.
Frankreich übernimmt die Spitze des Rankings
Laut Goal ist die französische Nationalmannschaft der größte Favorit auf den Gewinn der WM 2026.
Die Franzosen treffen im Viertelfinale auf Marokko. Dieses Spiel wird ein wichtiger Test, nicht nur für den Einzug ins Halbfinale, sondern auch zur Bestätigung ihres Favoritenstatus.
Spanien und England ebenfalls hoch bewertet
Der zweite Platz im Ranking geht an Spanien. Die Spanier treffen im Viertelfinale auf Belgien.
England belegt den dritten Platz. Das englische Team kämpft gegen Norwegen um den Einzug ins Halbfinale.
Argentinien auf dem vierten Platz
Der amtierende Weltmeister, die argentinische Nationalmannschaft, belegt im Goal-Ranking den vierten Platz.
Das Team um Lionel Messi spielt im Viertelfinale gegen die Schweiz. Argentinien erreichte die nächste Runde nach einem 3:2-Sieg gegen Ägypten im Achtelfinale.
Wie sieht das vollständige Ranking aus?
Das Portal Goal hat das Favoritenranking vor dem Viertelfinale der WM 2026 wie folgt zusammengestellt:
Frankreich
Spanien
England
Argentinien
Norwegen
Marokko
Schweiz
Belgien
Bemerkenswert ist auch, dass Norwegen auf dem fünften Platz liegt. Das Team um Erling Haaland zählt nach dem Ausscheiden Brasiliens nun zu den ernsthaften Titelanwärtern.
Viertelfinal-Paarungen
Die Viertelfinalspiele der WM 2026 beginnen am 9. Juli.
Viertelfinal-Paarungen:
Frankreich — Marokko
Spanien — Belgien
Argentinien — Schweiz
England — Norwegen
Jetzt wird jeder Fehler teuer
Ab dem Viertelfinale zählt der Favoritenstatus weniger, während Präzision auf dem Platz immer wichtiger wird.
Das Goal-Ranking sieht Frankreich auf dem ersten Platz, doch die anderen sieben Teams sind bereit, bei dieser Weltmeisterschaft noch ein Wörtchen mitzureden.
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