Manchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transfer oynasi vaqtida tarkibni tubdan yangilash, xususan, yarim himoya chizigʻini kuchaytirish boʻyicha faol ishlarni davom ettirmoqda. Jamoa rahbariyati va murabbiylar shtabi Real Madrid yulduzi Aurelien Tchouameni hamda Bornmut iqtidori Alex Scott nomzodlarini asosiy maqsad sifatida belgilab olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted Mateus Fernandesning 85 million funt evaziga Tottenxem safiga oʻtib ketganidan soʻng, oʻzining transfer strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlgan. Hozirda klub mutasaddilari bir necha pozitsiyalar uchun munosib nomzodlarni qidirmoqda, biroq markaziy yarim himoya eng ustuvor yoʻnalish boʻlib qolmoqda.
Real Madrid bilan muzokaralar murakkab kechishi kutilmoqdaAurelien Tchouameni transferi Manchester Yunayted uchun oson kechmaydi. Real Madrid oʻz yarim himoyasini isloh qilishni rejalashtirayotgan boʻlsa-da, frantsiyalik futbolchini osongina qoʻyib yubormoqchi emas. Qayd etish joizki, Madrid klubi Chelsi aʼzosi Enzo Fernandez bilan shartnoma imzolamasligini rasman tasdiqladi. Shuningdek, Ispaniya grandi Manchester Siti sardori Rodri bilan qiziqayotgan boʻlsa-da, "shaharliklar" oʻz yetakchisini yangi shartnoma orqali jamoada olib qolishga qatʼiy qaror qilgan.
Agar Aurelien Tchouameni transferi amalga oshmasa, Manchester Yunayted bor eʼtiborini Alex Scottga qaratadi. Bornmutning yosh yulduzi Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomasiga kirmay qolgan boʻlsa-da, Premer-ligada oʻzini koʻrsata oldi. Biroq Bornmut oʻzining eng qimmatli aktivini sotish niyatida emas va futbolchi bilan yangi shartnoma imzolash ustida ishlamoqda.
Boshqa muqobil variantlar va yosh iqtidorlarManchester Yunayted skautlari Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatini ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Xususan, Lill klubi va Marokash terma jamoasi aʼzosi Ayyoub Bouaddi klub qiziqishlari doirasiga tushgan. 18 yoshli iqtidor egasi mundialda oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, klubning kengaytirilgan transfer roʻyxatidan quyidagi futbolchilar ham joy olgan:
- Felix Nmecha (Borussiya Dortmund)
- Sander Berge (Fulxem)
- Ayyoub Bouaddi (Lill)
…