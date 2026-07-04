Manchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdi

·85·Sport
Manchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transfer oynasi vaqtida tarkibni tubdan yangilash, xususan, yarim himoya chizigʻini kuchaytirish boʻyicha faol ishlarni davom ettirmoqda. Jamoa rahbariyati va murabbiylar shtabi Real Madrid yulduzi Aurelien Tchouameni hamda Bornmut iqtidori Alex Scott nomzodlarini asosiy maqsad sifatida belgilab olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted Mateus Fernandesning 85 million funt evaziga Tottenxem safiga oʻtib ketganidan soʻng, oʻzining transfer strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlgan. Hozirda klub mutasaddilari bir necha pozitsiyalar uchun munosib nomzodlarni qidirmoqda, biroq markaziy yarim himoya eng ustuvor yoʻnalish boʻlib qolmoqda.

Real Madrid bilan muzokaralar murakkab kechishi kutilmoqda

Aurelien Tchouameni transferi Manchester Yunayted uchun oson kechmaydi. Real Madrid oʻz yarim himoyasini isloh qilishni rejalashtirayotgan boʻlsa-da, frantsiyalik futbolchini osongina qoʻyib yubormoqchi emas. Qayd etish joizki, Madrid klubi Chelsi aʼzosi Enzo Fernandez bilan shartnoma imzolamasligini rasman tasdiqladi. Shuningdek, Ispaniya grandi Manchester Siti sardori Rodri bilan qiziqayotgan boʻlsa-da, "shaharliklar" oʻz yetakchisini yangi shartnoma orqali jamoada olib qolishga qatʼiy qaror qilgan.

Agar Aurelien Tchouameni transferi amalga oshmasa, Manchester Yunayted bor eʼtiborini Alex Scottga qaratadi. Bornmutning yosh yulduzi Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun qaydnomasiga kirmay qolgan boʻlsa-da, Premer-ligada oʻzini koʻrsata oldi. Biroq Bornmut oʻzining eng qimmatli aktivini sotish niyatida emas va futbolchi bilan yangi shartnoma imzolash ustida ishlamoqda.

Boshqa muqobil variantlar va yosh iqtidorlar

Manchester Yunayted skautlari Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatini ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Xususan, Lill klubi va Marokash terma jamoasi aʼzosi Ayyoub Bouaddi klub qiziqishlari doirasiga tushgan. 18 yoshli iqtidor egasi mundialda oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, klubning kengaytirilgan transfer roʻyxatidan quyidagi futbolchilar ham joy olgan:

  • Felix Nmecha (Borussiya Dortmund)
  • Sander Berge (Fulxem)
  • Ayyoub Bouaddi (Lill)
Manchester Yunayted ushbu futbolchilarni yarim himoyadagi muammolarni uzoq muddatli hal qilish uchun munosib nomzod deb biladi. Klub rahbariyati yangi mavsum oldidan tarkibni sifat jihatidan yangilash orqali Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasida yuqori oʻrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan.

Manchester YunaytedReal MadridAurelien TchouameniTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqdaRuben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqdaBugun, 21:13Ange Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydiAnge Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydiBugun, 20:50Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugun, 20:10JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiBugun, 20:02Cole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiCole Palmer Angliya terma jamoasidan chetlatilgani haqida ilk bor gapirdiBugun, 19:56FIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinFIFA jahon chempionatini qishga ko‘chirishi mumkinBugun, 19:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi