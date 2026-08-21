Troy Deeney: Manchester United könnte die Champions-League-Plätze verpassen

Der ehemalige Watford-Stürmer Troy Deeney „Manchester United könnte am Ende der neuen Saison möglicherweise keinen Champions-League-Platz erreichen, glaubt er. Seiner Ansicht nach könnten die vielen bevorstehenden Spiele und die mangelnde Kaderbreite das Team in eine schwierige Lage bringen.

1. Das Hauptproblem — die Anzahl der Spiele

Deeney sagte, es sei derzeit schwer vorstellbar, wie sich United darauf einstellen werde, alle drei Tage aufzulaufen.

Neben der Premier League wird das Team in der neuen Saison auch in der Champions League, im FA Cup und im League Cup antreten.

„Im Moment glaube ich nicht, dass sie die Champions-League-Plätze erreichen werden. Der Grund ist, dass wir nicht wissen, wie Michael Carrick auf diesem Niveau mit drei Spielen pro Woche umgehen wird. Jetzt muss man in der Premier League, der Champions League, im FA Cup und im League Cup antreten. Es wird deutlich mehr von euch erwartet.“

2. Der Faktor Bruno Fernandes

Deeney äußerte außerdem Zweifel daran, dass der Mannschaftskapitän Bruno Fernandes seine außergewöhnlich starke Leistung aus der vergangenen Saison wiederholen kann.

Fernandes war in der vergangenen Saison einer der wichtigsten Spieler von United. Unter Michael Carrick belegte das Team in der Premier League den dritten Platz und kehrte in die Champions League zurück.

„Glaubt ihr wirklich, dass Bruno Fernandes noch einmal eine solche Saison spielen wird?“, sagte Deeney.

3. Hat United genügend Kaderbreite?

Laut Deeney lautet die entscheidende Frage, ob das Team während der gesamten Saison in allen Wettbewerben das gleiche Niveau halten kann.

„Manchester United hat seinen Kader durch Sommertransfers verstärkt, doch einige Experten betonen, dass in der Abwehr und auf anderen Positionen weiterhin Verstärkungen nötig sind.

„Ich glaube nicht, dass sie für alle Wettbewerbe genügend Kaderbreite haben, und das wird sich auswirken“, sagte Deeney.

Deshalb glaubt Deeney, dass die größte Herausforderung für United darin bestehen wird, dass Carrick das Team über die gesamte Saison auf hohem Niveau hält und die Möglichkeiten des Kaders effektiv nutzt.

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