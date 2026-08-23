200 Spiele: Erling Haaland erreicht Meilenstein für Manchester City

Am ersten Spieltag der englischen Premier League feierte der amtierende Meister Manchester Cityeinen 2:1-Comeback-Sieg gegen Bournemouth. Diese Partie markierte einen weiteren historischen Meilenstein für den Star des Teams, Erling Haaland in seiner persönlichen Karriere.

Wie der Pressedienst der 'Cityzens' mitteilte, absolvierte der norwegische Stürmer im Spiel gegen Bournemouth seinen Manchester Cityexakt 200. offiziellen Einsatz für den Verein.

Neuer Look und Fokus im Etihad

Haaland, der in der Startelf stand, zog nicht nur durch sein Jubiläum, sondern auch durch eine drastische Typveränderung alle Blicke auf sich:

Kurze Frisur: Der Stürmer verabschiedete sich von seinem Markenzeichen, den langen Haaren, und betrat den Platz mit einem neuen Kurzhaarschnitt;

Sieg in der Maresca-Ära: Obwohl das Spiel für die 'Cityzens' kein Selbstläufer war, krönte das Team Haalands Jubiläumsspiel mit einem späten 2:1-Erfolg.

Die 'Tormaschine' seit 2022: Haalands Statistiken

Der norwegische Torjäger wechselte im Sommer 2022 von Borussia Dortmund ins Etihad. Seitdem zeigt er eine im Weltfußball seltene Effizienz:

Anzahl der Spiele: 200 offizielle Partien;

Erzielte Tore: 162 Tore;

Torvorlagen: 30 Assists;

Gesamtproduktivität: Manchester Cityin 200 Spielen für 192 direkte Torbeteiligungen (Tore + Vorlagen).

Haalands Statistik beweist erneut, dass er einer der gefährlichsten und produktivsten Mittelstürmer der modernen Fußballgeschichte ist.