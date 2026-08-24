Wunder nach 0:2: Torres schreibt bei seinem Debüt PSG-Geschichte

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Wunder nach 0:2: Torres schreibt bei seinem Debüt PSG-Geschichte

Am ersten Spieltag der neuen Ligue-1-Saison geriet PSG auswärts bei Stade Rennes bereits zur Halbzeit mit 0:2 in Rückstand und stand unter unerwartetem Druck. Luis Enriques nach der Pause eingewechselter Neuzugang — der spanische Stürmer Ferran Torres bewahrte sein Team mit zwei Toren innerhalb von 11 Minuten in der zweiten Halbzeit (71. und 82. Minute) vor einer sicheren Niederlage.

Diese Heldentat ermöglichte dem spanischen Angreifer nicht nur ein glänzendes Debüt, sondern auch einen Platz in den Geschichtsbüchern des Pariser Superclubs.

Der dritte in 32 Jahren: Rekord-Debüt-Doppelpack

Ferran Torres wurde als erst dritter Spieler in der Vereinsgeschichte registriert, der in seinem ersten Pflichtspiel für PSG zwei Tore erzielte:

  • Patrick Mboma (1994): Der kamerunische Stürmer eröffnete diesen Rekord, als er in seinem Debütspiel in der Qualifikation zur UEFA Champions League gegen den ungarischen Klub Vasas doppelt traf;

  • Zlatan Ibrahimović (2012): Die schwedische Legende erzielte vor 14 Jahren in ihrem ersten offiziellen Ligue-1-Spiel gegen Lorient zwei Tore und bewahrte die Pariser vor einer Niederlage;

  • Ferran Torres (2026): 14 Jahre später wiederholte der spanische Star, der beim Stand von 0:2 gegen Rennes eingewechselt wurde, das historische Ergebnis von Ibrahimović.

Autoren von Debüt-Doppelpacks in der PSG-Geschichte

  • 1994: Patrick Mboma (UCL-Qualifikation gegen Vasas)

  • 2012: Zlatan Ibrahimović (Ligue 1 gegen Lorient)

  • 2026: Ferran Torres (Ligue 1 gegen Rennes)

Dieser phänomenale Start des spanischen Torjägers unterstreicht deutlich seine Ambitionen, einer der wichtigsten Leistungsträger im Pariser Angriff zu werden.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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