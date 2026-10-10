Schwimm-Weltmeister Alberto Razzetti startet im Trikot von Eldor Shomurodov

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Schwimm-Weltmeister Alberto Razzetti startet im Trikot von Eldor Shomurodov

Die aktuelle Etappe des Schwimm-Weltcups in Taschkent bleibt nicht nur wegen der intensiven sportlichen Wettkämpfe in Erinnerung, sondern auch wegen eines besonderen Moments, der die Herzen der lokalen Fans eroberte.

Der berühmte italienische Athlet, Weltmeister im Kurzbahn-Schwimmen und mehrfacher Medaillengewinner bei Europameisterschaften, Alberto Razzetti, betrat vor dem 200-Meter-Lagen-Finale die Startbahn im Trikot des Kapitäns der usbekischen Fußballnationalmannschaft, Eldor Shomurodov,mit der Nummer 14. Diese ungewöhnliche Geste löste tosenden Applaus bei den usbekischen Zuschauern auf den Tribünen aus.

Vierter Platz und das Podium

Die Zuneigung der einheimischen Zuschauer und der Respekt für Shomurodov reichten dem italienischen Star knapp nicht für einen Platz auf dem Podium:

  • Das Podium ging an die Vertreter aus den USA und Kanada:

    • Shaine Casas (USA) – sicherte sich mit 1:51,81 Minuten die Goldmedaille;

    • Carson Foster (USA) – lag nur 0,40 Sekunden hinter dem Sieger;

    • Finley Knox (Kanada) – holte Bronze mit einem Rückstand von 0,52 Sekunden auf den Führenden.

  • Razzettis Leistung: Der italienische Schwimmer absolvierte die 200-Meter-Distanz in 1 Minute und 52,53 Sekunden und kam knapp hinter den Medaillenrängen auf einem respektablen 4. Platz ins Ziel.

Warum ausgerechnet Shomurodov? Ein 5-jähriges Erbe in Italien

Diese herzliche Geste des italienischen Sportlers kommt nicht von ungefähr – Eldor Shomurodov genießt auf der Apennin-Halbinsel großes Ansehen und Bekanntheit:

  • Glanzvolle Karriere in der Serie A: Der 31-jährige Stürmer, der als bester Torschütze in der Geschichte der usbekischen Nationalmannschaft gilt, spielte fast fünf Jahre lang in der italienischen Liga. In dieser Zeit glänzte er bei renommierten Vereinen wie Genoa, Roma, Spezia und Cagliari.

  • Neuer Verein und historisches Tor bei der Weltmeisterschaft: Eldor, der derzeit für den türkischen Verein Istanbul Başakşehir spielt, debütierte im Sommer 2026 bei der ersten Weltmeisterschaft in der Geschichte Usbekistans. Sein spektakuläres Tor gegen den Kongo wurde von den Fans zum schönsten Treffer der Gruppenphase gewählt und von der FIFA offiziell als eines der zwei besten Tore des Turniers anerkannt.

Alberto Razzettis aufrichtige Geste im Becken von Taschkent unterstreicht einmal mehr die Freundschaft zwischen den Sportarten und die wachsende internationale Anerkennung des usbekischen Fußballs.

Alberto RazzettiEldor Shomurodov200-Meter-SchwimmenWeltcupSchwimmen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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