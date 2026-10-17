Pedro Netos Gala: Chelsea klettert nach wichtigem Auswärtssieg auf Platz 4

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Pedro Netos Gala: Chelsea klettert nach wichtigem Auswärtssieg auf Platz 4

Im Rahmen des 7. Spieltags der Premier League kam es in Liverpool zu einem der zentralen Duelle, bei dem der Londoner Chelsea auswärts gegen Everton einen souveränen 2:0-Sieg feierte.

Der portugiesische Flügelspieler Pedro Neto avancierte zum Matchwinner, als er zu Beginn der zweiten Halbzeit und in der Schlussminute traf und seinem Team drei wertvolle Punkte sicherte.

Chelseas Auswärtsdominanz und Netos Doppelpack

Die entscheidenden Momente des Spiels verliefen wie folgt:

  • Blitzstart nach der Pause: Direkt nach dem Seitenwechsel starteten die Londoner einen schnellen Angriff, den Pedro Neto in der 46. Minute zur Führung nutzte und die Gastgeber schockte;

  • Der Schlusspunkt in der 90. Minute: Während Everton auf den Ausgleich drängte, konterte Neto in der 90. Minute erneut, überwand Pickford ein zweites Mal, schnürte seinen Doppelpack und besiegelte den Endstand.

Premier League. 7. Spieltag

Everton — Chelsea 0:2

Tore: Neto (46., 90.).

  • Everton: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Rohl, Armstrong, Garner, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.

  • Chelsea: Martinez, Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato, Neto, Palmer, Caicedo, Henderson, Rogers, Joao Pedro.

Tabellensituation: Sprung in die Top 4

Dieser Erfolg hat die Situation in der Tabelle maßgeblich verändert:

  • Chelseas Platzierung: Nach dem Auswärtssieg erhöhte die Mannschaft von Enzo Maresca ihr Punktekonto auf 13 Zähler und kletterte in der Premier-League-Tabelle auf den 4. Platz, womit sie im Titelrennen und im Kampf um die Champions-League-Plätze Boden gutmachten;

  • Everton bleibt zurück: Die unterlegenen Gastgeber verharren mit 10 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz.

ChelseaEvertonPedro NetoPremier LeagueFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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