Apple Pay Alternative: VTB führt kontaktlose Zahlungen per iPhone ein

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Apple Pay Alternative: VTB führt kontaktlose Zahlungen per iPhone ein

Im Rahmen des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg (SPIEF-2026) hat die VTB Bank den Start eines neuen kontaktlosen Zahlungsdienstes für iPhone-Nutzer angekündigt. Diese Technologie wurde als Alternative zum Apple Pay System entwickelt und ermöglicht es Nutzern, Einkäufe über ihr Smartphone zu tätigen. Ixbt.com berichtet .

Der neue Dienst basiert auf der 'Volna'-Technologie des Nationalen Zahlungskartensystems (NSPK). Um den Dienst zu nutzen, müssen Kunden ihre Mir-Karten über die VTB Online App mit der Plattform verknüpfen. Der Zahlungsprozess erfolgt über Bluetooth-Technologie: Nutzer müssen lediglich Bluetooth auf ihrem iPhone aktivieren, den Dienst öffnen und die Transaktion bestätigen.

Bankexperten erklären, dass das System das Bluetooth Low Energy Protokoll für den Datenaustausch zwischen Terminal und Smartphone verwendet. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass das Smartphone während der Zahlung nicht mit dem Internet verbunden sein muss. Die Beträge werden von der verknüpften Karte abgebucht und es wird Cashback in Rubel für Einkäufe gewährt.

Derzeit hat VTB dieses Zahlungsszenario bereits an einer Reihe seiner Terminals implementiert. Zukünftig ist geplant, die Anzahl der Geräte, die diese Technologie unterstützen, deutlich zu erhöhen. Dies dürfte nach den Apple Pay Einschränkungen zu einer der bequemsten Lösungen für iPhone-Besitzer in Russland werden.

AppleiPhoneVTBTechnologieBluetooth
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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