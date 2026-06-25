Eine neue Ära der Cybersicherheit: Liste der Unternehmen, die Passkeys nicht implementiert haben

Die Passkeys-Technologie, die als die zuverlässigste Methode zum Schutz von Konten vor Hackerangriffen in der digitalen Welt gilt, wird immer beliebter. Branchenexperten glauben jedoch, dass viele große Dienste immer noch nicht bereit sind, auf diesen Standard umzustellen. Das neu gegründete Projekt whynopasskeys.com hat Unternehmen, die diese moderne Schutzmethode nicht anbieten, öffentlich kritisiert und eine Liste veröffentlicht. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Passkeys gelten als wesentlich sicherer als herkömmliche Passwörter, da sie direkt auf dem Gerät des Benutzers erstellt und an eine bestimmte Website oder App gebunden werden. Diese Technologie stützt sich auf biometrische Daten wie Face ID, Touch ID oder physische Sicherheitsschlüssel. Vor allem müssen sich Benutzer keine komplexen Passwörter mehr merken, was das Phishing-Risiko nahezu auf Null reduziert.

Warum stehen einige Giganten auf der Liste?

Laut TechCrunch unterstützt heute jede vierte große App das Passkeys-System noch nicht. Interessanterweise finden sich in dieser "schwarzen Liste" weltweit bekannte Dienste wie Instagram , Netflix und Spotify. Während die Funktion beispielsweise in den Meta-Apps Facebook und WhatsApp vorhanden ist, können Instagram-Nutzer diese Möglichkeit nur nutzen, wenn sie ihr Konto mit Facebook verknüpfen.

Der Projektgründer, der bekannte Cybersicherheitsforscher Scott Helme, betonte in seinem Blog, dass das Ziel der Website darin bestehe, Druck auf die Unternehmen auszuüben. "Listen sind überraschend effektive Motivatoren. Niemand möchte auf einer solchen Liste stehen", schreibt der Experte. Seiner Meinung nach zwingt öffentliche Kritik die Unternehmen dazu, sich um die Sicherheit der Nutzer zu kümmern.

Vorreiter und Nachzügler

Derzeit setzen Technologiegiganten wie Apple, Google und Microsoft ein Beispiel in Sachen Sicherheit, indem sie die Passkeys-Technologie vollständig implementieren. Diese Unternehmen ermöglichen es den Nutzern, Passwörter komplett aufzugeben und sich nur über biometrische Daten anzumelden. Auch für Nutzer in Usbekistan ist diese Technologie sehr wichtig, da sie einen zuverlässigen Schutz vor Phishing-Angriffen zum Diebstahl von Konten bietet.

Die Hauptvorteile der Passkeys-Technologie sind:

Keine Notwendigkeit, Passwörter zu merken oder zu speichern;

Schneller Zugriff über biometrischen Schutz (Fingerabdruck oder Gesichtsscan);

Hacker können die Schlüssel nicht aus der Ferne stehlen;

Sichere Speicherung direkt auf dem Gerät.

Bisher haben Dienste wie Netflix und Spotify keine offizielle Erklärung dafür abgegeben, warum sie diesen Standard noch nicht implementiert haben. Experten prognostizieren, dass Passwörter in den kommenden Jahren der Vergangenheit angehören werden und alle großen Plattformen gezwungen sein werden, auf das Passkeys-System umzustellen. Nutzern wird empfohlen, so weit wie möglich Dienste zu verwenden, die diesen neuen Standard sowie die Zwei-Faktor-Authentifizierung unterstützen, um ihre Daten zu schützen.