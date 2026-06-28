Im US-Kongress wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, um den Mitgliedern der Artemis II-Mission die höchste zivile Auszeichnung des Landes zu verleihen — die Congressional Gold Medal. Diese Initiative wird als Anerkennung für den ersten Flug der Menschheit um den Mond seit über 50 Jahren und ihren enormen Mut bei der Erforschung des Weltraums gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Gesetzentwurf wurde vom demokratischen Senator aus Arizona und ehemaligen NASA-Astronauten Mark Kelly sowie dem republikanischen Kongressabgeordneten Don Bacon aus Nebraska vorgelegt. In dem Dokument werden die NASA-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und der Vertreter der kanadischen Weltraumbehörde Jeremy Hansen genannt. Die überparteiliche Unterstützung zeigt, dass diese Mission für die USA nicht nur wissenschaftliche, sondern auch strategische Bedeutung hat.

Historische Mission und Rekordergebnisse

Die Teilnehmer der Artemis II-Mission erzielten ein historisches Ergebnis, indem sie sich weit von der Erdumlaufbahn entfernten und die Rückseite des Mondes umrundeten. Sie stellten einen Rekord für die größte Entfernung von der Erde in der Geschichte bemannter Flüge auf — etwa 406.771 Kilometer. Dieser Wert belegt, dass die Möglichkeiten der Menschheit im Weltraum eine neue Stufe erreicht haben.

Laut ixbt.com wurden während der Mission nicht nur die Distanz, sondern auch technologische Errungenschaften besonders gewürdigt. Den Besatzungsmitgliedern gelang es erstmals, hochauflösende Bilder aus der Mondumlaufbahn in Echtzeit zu übertragen. Zudem wurde erstmals eine Sprachverbindung zwischen dem Raumschiff und der Internationalen Raumstation (ISS) hergestellt, was eine wichtige Grundlage für zukünftige Langstreckenflüge bildet.

Die höchste Auszeichnung und ihre Bedeutung

Die Congressional Gold Medal gilt neben der Presidential Medal of Freedom als eine der prestigeträchtigsten zivilen Auszeichnungen in den USA. Im Bereich der Weltraumforschung wurden bisher nur sehr wenige Personen dieser Ehre zuteil. Unter ihnen sind:

Die Helden des Apollo 11-Programms — Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins;

John Glenn, der erste Amerikaner, der einen Orbitalflug absolvierte.

Falls der Gesetzentwurf angenommen wird, wird die Artemis II-Besatzung eines der wenigen Teams sein, die diese prestigeträchtige Auszeichnung als Gruppe erhalten. Zudem ist vorgesehen, dass die US-Münzprägeanstalt Bronzerepliken dieser Medaille für Sammler herausgibt, wobei die Einnahmen die Produktionskosten decken sollen.

Die Artemis II-Mission war eine wichtige Vorbereitungsphase auf dem Weg der Menschheit zurück zum Mond und zum Bau langfristiger Basen dort. Laut Kongressmitgliedern ist diese Auszeichnung eine angemessene Würdigung der Helden, die die Führung der USA im Weltraum nach einer halben Jahrhundertpause wiederhergestellt und eine neue Generation von Forschern inspiriert haben.