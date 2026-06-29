Energiekrisenrisiko in den USA: KI-Aufstieg und neue Beschränkungen kollidieren

Bürokratische Hürden und komplexere Lizenzierungsverfahren der neuen US-Administration gefährden die Einspeisung von 92 GW neuer Kapazitäten in das Energiesystem des Landes. Laut einem Bericht des Beratungsunternehmens Wood Mackenzie könnte dies zu ernsthaften Problemen führen, während der Strombedarf insbesondere durch AI-Rechenzentren sprunghaft ansteigt. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Derzeit wurden bereits geplante Projekte im Umfang von 7 GW auf Bundeslanden storniert, während weitere Prüfungen voraussichtlich zum Stillstand von weiteren 12 GW an Bundesprojekten und 80 GW an privaten Projekten führen werden. Diese Prozesse stellen Investitionen von über 121 Milliarden Dollar im Energiesektor infrage. Dies könnte ein unerwarteter Schlag für die US-Wirtschaft sein, die die Führung im globalen Technologiewettlauf anstrebt.

Das Problem von AI und Energiemangel

In den letzten zwanzig Jahren ist der Strombedarf in den USA kaum gestiegen, doch die Popularität von ChatGPT und anderen großen Sprachmodellen hat die Situation grundlegend verändert. Prognosen von BloombergNEF-Analysten zufolge wird der Energieverbrauch von Rechenzentren bis 2035 fast dreifach ansteigen. Unter diesen Umständen kann jede Verzögerung beim Anschluss neuer Erzeugungskapazitäten an das Netz leicht zu einer systemischen Krise führen.

Die Komplexität der Situation liegt darin, dass die größten Netzbetreiber in den USA den Anschluss neuer Quellen an das System in den letzten vier Jahren erheblich verlangsamt haben. Dies zwingt Tech-Giganten wie Apple, Google und Microsoft dazu, Wege zur Errichtung unabhängiger Kraftwerke für ihre Rechenzentren zu suchen. Andernfalls könnte die Erweiterung der AI-Infrastruktur aufgrund von Energiemangel zum Stillstand kommen.

Erneuerbare Energien im Visier

Laut Wood Mackenzie machten Solar-, Wind- und Energiespeichersysteme fast 90 % der 2025 in Betrieb genommenen neuen Kapazitäten aus. Ein neues Dekret des US-Innenministers Doug Burgum sieht jedoch vor, Solar- und Windenergieprojekte als „umweltschädlich“ einzustufen und einzuschränken. Dies wird die Wachstumsraten im Sektor der grünen Energie zwangsläufig bremsen.

Interessanterweise hat Doug Burgum während seiner Zeit als Gouverneur von North Dakota die Windenergie aktiv unterstützt und das Ziel verfolgt, den Bundesstaat bis 2030 klimaneutral zu machen. Nun lässt die Änderung der Bundespolitik das Schicksal großer Projekte in Staaten wie Oregon, Alabama, Minnesota und Montana ungewiss. Insbesondere Solarkraftwerke in der Nähe privater Feuchtgebiete und Windparks, die nicht den Luftraumvorschriften entsprechen, stehen unter dem größten Druck.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Wende in der US-Energiepolitik nicht nur die Klimaziele, sondern auch die technologische Souveränität des Landes beeinträchtigen könnte. Im Zeitalter der AI ist Energie die neue Währung, und bürokratische Hürden bei deren Bereitstellung bergen das Risiko, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu verringern.