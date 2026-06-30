OnePlus, bekannt im Smartphone-Markt für seine leistungsstarken Geräte, hat in Indien die brandneue N-Serie debütiert. Das erste Modell dieser Reihe, das OnePlus N6, zieht mit seiner Rekord-Akkukapazität und seinem erschwinglichen Preis die Aufmerksamkeit auf sich. Das Hauptmerkmal des Geräts ist sein 8000 mAh Akku, der eine langfristige Autonomie gewährleistet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com unterstützt das neue Smartphone die SuperVOOC-Schnellladetechnologie mit 45 W. Zudem verfügt es über eine 5 W kabelgebundene Reverse-Charging-Funktion, um andere kleine Gadgets aufzuladen. Die OnePlus-Ingenieure haben zudem eine "Bypass Charging"-Funktion implementiert — diese Technologie leitet den Strom beim Spielen am Akku vorbei direkt an das Mainboard, wodurch die Überhitzung des Geräts erheblich reduziert wird.

Siebenjährige Lebensdauer und technische Daten

Nach Angaben des Herstellers ist der Akku des OnePlus N6 für über 1600 Ladezyklen ausgelegt. Das bedeutet, dass die Batterie selbst bei aktiver Nutzung über sieben Jahre hinweg mehr als 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behält. Ein solcher Haltbarkeitswert ist selbst bei teuren Flaggschiffen selten.

Die Hardware des Geräts basiert auf dem MediaTek Dimensity 6360 Max Prozessor. Kunden werden Versionen mit 4 oder 6 GB RAM angeboten, während der interne Speicher bei allen Modifikationen 128 GB beträgt. Das Smartphone besitzt ein 6,8-Zoll-IPS-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer maximalen Helligkeit von 1200 nits, wobei die Auflösung auf HD+ beschränkt ist.

Was die Kameramöglichkeiten betrifft, so verfügt das OnePlus N6 auf der Rückseite über einen 50 Megapixel Hauptsensor und einen 2 Megapixel Monochrom-Sensor. Auf der Vorderseite befindet sich eine 8 Megapixel Selfie-Kamera. Das Gerät läuft mit dem Betriebssystem OxygenOS 16 auf Basis von Android 16. Das Unternehmen verspricht den Nutzern zwei große Android-Systemupdates und Sicherheitspatches für drei Jahre.

Der Preis des Smartphones ist im Verhältnis zu seinen Funktionen sehr attraktiv. Das Modell mit 4/128 GB wird für etwa 245 Dollar, die 6/128 GB Version für etwa 265 Dollar verkauft. Das Gerät ist 8,8 mm dick und wiegt 208 Gramm. Der offizielle Verkaufsstart in Indien wird für den 4. Juli erwartet, wobei ein späterer Markteintritt in anderen Regionen wahrscheinlich ist.