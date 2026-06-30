Während die weltweite Nachfrage nach elektrischer Energie steil ansteigt, bietet das US-Startup Arcturus eine revolutionäre Lösung für den Energiesektor an. Durch den Einsatz von Lasertechnologie zur Integration von Kohlenstoff-Nanomaterialien in Kupfer und Aluminium ist es dem Unternehmen gelungen, die Effizienz von Leitern zu steigern. Diese Erfindung ermöglicht eine Halbierung der Wärmeverluste in Stromnetzen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Derzeit setzen die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (AI) und die Elektrifizierung aller Sektoren bestehende Energiesysteme unter beispiellosen Druck. In einem Interview mit TechCrunch betonte Amir Mashal, Gründer und CEO von Arcturus, dass herkömmliche Kupferleiter bei Erwärmung an Leitfähigkeit verlieren und mehr Energie als Wärme an die Luft abgeben. Die neue Technologie zielt genau auf die Lösung dieses Problems ab.

Nanomaterialien und Energieeffizienz

Das von Arcturus entwickelte Material kann herkömmliches Kupfer vollständig ersetzen, weist jedoch eine wesentlich höhere Effizienz auf. Würde dieses Material im gesamten Stromnetz implementiert, könnte dies die Gesamtenergiekapazität im Durchschnitt um 3 % und zu Spitzenlastzeiten um bis zu 10 % erhöhen. Dieser Wert entspricht dem jährlichen Energieverbrauchswachstum eines großen Staates wie den USA.

CEO Mashal arbeitete lange Zeit in seiner Garage in Kalifornien an der Perfektionierung dieses Materials. Inzwischen ist es ihm gelungen, experimentell einige Zentimeter Draht herzustellen. Der größte Vorteil der neuen Technologie besteht darin, dass sie keine Neukonstruktion bestehender Systeme erfordert. Es handelt sich um eine "Drop-in Replacement"-Lösung, sodass Fachleute sie wie gewöhnliche Kupferdrähte verwenden können.

Investitionen und Zukunftspläne

Das Arcturus-Projekt hat bereits die Aufmerksamkeit großer Investoren erregt. Das Unternehmen sammelte in einer Seed-Runde unter der Leitung von Initialized Capital 8 Millionen Dollar ein. Zu den Investoren gehören auch Toyota Ventures und der von Bill Gates gegründete Breakthrough Energy Discovery Fonds. Diese Mittel werden für den Ausbau der Produktion und die Erprobung des Materials in Form von dutzenden Meter langen Leitern verwendet.

In der Anfangsphase wird das neue Material in folgenden Bereichen eingesetzt:

Drohnen und Robotiksysteme;

Data centers;

Wicklungen von Elektromotoren;

Sammelschienen in Stromverteilungsanlagen.

Forschungen zufolge wird die Menschheit bis 2050 mehr Kupfer benötigen, als in der gesamten Menschheitsgeschichte gefördert wurde. Die von Arcturus angebotene Lösung könnte nicht nur ein wichtiger Schritt zur Ressourcenschonung, sondern auch zur Vermeidung einer globalen Energiekrise sein. Für Länder wie Usbekistan, die ihr Energiesystem modernisieren, werden solche Technologien in Zukunft eine große Bedeutung bei der Reduzierung von Netzverlusten haben.