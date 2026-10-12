Wie oft sollte man sein Smartphone reinigen

Mobiltelefone, die wir im Alltag am häufigsten benutzen und die wir fast nie aus der Hand legen, können zu einer unerwarteten Gesundheitsgefahr werden. Laut Studien von Mikrobiologen befinden sich auf der Oberfläche von Smartphone-Displays und Hüllen 10-mal mehr Bakterien und Viren als auf einer herkömmlichen Toilettenbrille.

Durch unsere Hände, die im Laufe des Tages mit öffentlichen Orten, Verkehrsmitteln und verschiedenen Gegenständen in Berührung kommen, gelangen Keime direkt auf das Display des Gadgets und von dort aus leicht in Gesicht, Augen und Mund.

Gefahr durch versteckte Bakterien und saisonale Infektionen

Die regelmäßige Reinigung des Telefon-Displays dient als wichtige Barriere zur Vorbeugung folgender ernsthafter Erkrankungen:

Schutz vor saisonalen Viren: Die Desinfektion des Displays reduziert das Risiko einer Ansteckung mit Erkältungen, ORVI, Grippe und anderen respiratorischen Viren erheblich;

Hautreinheit: Da das Smartphone beim Telefonieren direkt die Gesichtshaut berührt, können auf den Wangen verschiedene Ausschläge, Entzündungen und Akne entstehen;

Gefahr von Magen-Darm-Infektionen: Die Nutzung des Telefons während des Essens ermöglicht es Keimen, direkt in den Organismus zu gelangen.

Wie und wie oft sollte das Telefon gereinigt werden?

Experten geben folgende praktische Empfehlungen zur Smartphone-Hygiene:

Tägliche Routine: Die Oberfläche des Gadgets sollte mindestens 1–2 Mal täglich gereinigt werden, insbesondere nach der Rückkehr von draußen;

Verwendung spezieller Tücher: Es wird empfohlen, das Smartphone vorsichtig mit antibakteriellen oder speziellen alkoholhaltigen Feuchttüchern abzuwischen;

Schutz der oleophoben Schicht: Alkoholische Lösungen sollten nicht direkt auf das Display gesprüht werden – das Auftragen der Flüssigkeit auf ein Mikrofasertuch schützt die Displaybeschichtung vor Schäden;

Vergessen Sie die Hülle nicht: Da sich auch unter der Handyhülle eine enorme Menge an Staub und Keimen ansammelt, wird empfohlen, diese mehrmals pro Woche abzunehmen und zu waschen oder zu desinfizieren.

Indem Sie sich nur wenige Sekunden Zeit für die Reinigung Ihres Telefons nehmen, können Sie vielen Infektionskrankheiten vorbeugen.