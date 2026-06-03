Über eine Tonne Drogen unter der US-mexikanischen Grenze gefunden

Unter der US-mexikanischen Grenze wurde ein Tunnel entdeckt, der für den Drogenschmuggel bestimmt war. Nach Angaben des US-Justizministeriums verband er Tijuana in Mexiko mit einem Buy-4-Less-Geschäft in San Diego.

Der Tunnel war insgesamt etwa 600 Meter lang. Er war Berichten zufolge mit einem hydraulischen Aufzug sowie Strom- und Belüftungssystemen ausgestattet.

Während der Operation wurden 1.029 Kilogramm Kokain im Wert von 45 Millionen Dollar, Munition und Dokumente beschlagnahmt.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurden vier Personen festgenommen. Behördenangaben zufolge wurde diese Route für den illegalen Drogenschmuggel in die USA genutzt.