Über eine Tonne Drogen unter der US-mexikanischen Grenze gefunden

·58·Welt
Über eine Tonne Drogen unter der US-mexikanischen Grenze gefunden

Unter der US-mexikanischen Grenze wurde ein Tunnel entdeckt, der für den Drogenschmuggel bestimmt war. Nach Angaben des US-Justizministeriums verband er Tijuana in Mexiko mit einem Buy-4-Less-Geschäft in San Diego.

Der Tunnel war insgesamt etwa 600 Meter lang. Er war Berichten zufolge mit einem hydraulischen Aufzug sowie Strom- und Belüftungssystemen ausgestattet.

Während der Operation wurden 1.029 Kilogramm Kokain im Wert von 45 Millionen Dollar, Munition und Dokumente beschlagnahmt.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurden vier Personen festgenommen. Behördenangaben zufolge wurde diese Route für den illegalen Drogenschmuggel in die USA genutzt.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gibt es Außerirdische? NASA-Chef gibt offene AntwortHeute, 08:50Lamm, das tot spielt, geht im Internet viral (Video)Heute, 08:10Hotelbrand in Neu-Delhi fordert 21 MenschenlebenHeute, 07:14Ungewöhnliche Melodie aus Plastikflaschen erstaunt alle (Video)Heute, 07:09Risiko starker Regenfälle in Zentralasien könnte diesen Sommer steigenHeute, 04:37Einzigartige „Erziehungsmethode“ von Elefanten sorgt in sozialen Medien für DiskussionenGestern, 17:55
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Guinness-Buch aktualisiert! Neun Babys auf einmal geboren
Shavkat Mirziyoyev drückt sein Beileid nach Tragödie in China aus
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Frau bringt nach 12 Jahren des Wartens Fünflinge zur Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal