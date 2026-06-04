Unerwarteter Vorfall: Frau fährt mit Auto auf U-Bahn-Gleise

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Unerwarteter Vorfall: Frau fährt mit Auto auf U-Bahn-Gleise

In Seattle, USA, ereignete sich ein ungewöhnlicher und etwas gefährlicher Vorfall. Eine 70-jährige Frau fuhr aus Versehen mit ihrem Auto auf die U-Bahn-Gleise und legte dabei etwa eine halbe Meile (nahezu 800 Meter) zurück.

Infolgedessen wurde der Zugverkehr auf der gesamten Strecke vorübergehend eingestellt. Rettungsdienste rückten schnell an und evakuierten die Passagiere in einen sicheren Bereich. Zudem wurde die Stromversorgung entlang der Gleise vorsorglich vorübergehend abgeschaltet.

Nach ersten Angaben versuchte die Frau, ihren Weg mithilfe der Navigation zu finden, und gab an, den 'GPS-Anweisungen gefolgt' zu sein. Dieser Fehler führte dazu, dass sie auf die Gleise fuhr.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Nachdem Spezialfahrzeuge, einschließlich eines Abschleppwagens, das Auto von den Gleisen entfernt hatten, wurde der Zugbetrieb einige Stunden später wieder aufgenommen.

Der Vorfall löste in den sozialen Medien breite Diskussionen aus und erinnerte einmal mehr daran, wie wichtig Vorsicht bei der Nutzung von Navigationsgeräten ist.

USASeattleGPS
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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