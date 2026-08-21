Wissenschaftler entdecken eine 23-mal schwerere „Mega-Erde“ als die Erde

Astronomen haben einen ungewöhnlich dichten Exoplaneten entdeckt, der 2,5-mal größer als die Erde ist und fast die 23,5-fache Erdmasse besitzt. GJ 523b , der als „Mega-Erde“ eingestuft wird. Seine ungewöhnlichen Eigenschaften veranlassen Wissenschaftler, bisherige Vorstellungen über die Entstehung von Planeten zu überdenken. Darüber berichtete TRT Haber .

Den Forschungsergebnissen zufolge befindet sich GJ 523b in einem relativ jungen Sternsystem, das vor etwa 170 Millionen Jahren entstanden ist. Der Exoplanet benötigt für einen vollständigen Umlauf um seinen Stern etwa 18 Tage .

Der Radius des Planeten ist 2,55-mal so groß wie der der Erde, seine Dichte beträgt etwa 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter. Dies deutet darauf hin, dass schwere und dichte Materialien, insbesondere Gesteinsschichten, einen großen Anteil seiner Zusammensetzung ausmachen.

Der Planet, der die Wissenschaftler verblüffte

Das Erstaunlichste an GJ 523b ist, dass er trotz seiner enormen Masse keinem Gasriesen ähnelt.

Wissenschaftler erklären, dass ein Planet mit einer solch großen Masse während seiner Entstehung normalerweise große Mengen an Wasserstoff und Helium ansammeln müsste. Dadurch könnte er zu einem massereichen Gasriesen werden.

GJ 523b ist jedoch äußerst dicht und besitzt überwiegend eine felsige Struktur . Bisher wurden keine verlässlichen Hinweise auf eine dicke Gashülle um den Planeten gefunden.

Daher weckt diese „Mega-Erde“ großes Interesse bei Wissenschaftlern. Denn ihr heutiger Zustand wirft wichtige Fragen über die Bedingungen auf, unter denen der Planet entstanden ist.

Wie hat der Planet seine Atmosphäre verloren?

Experten vermuten, dass GJ 523b ursprünglich eine dicke Atmosphäre besessen haben könnte. Später könnte diese Gashülle durch verschiedene kosmische Prozesse verloren gegangen sein, während sein dichter, felsiger Teil erhalten blieb.

Eine weitere Hypothese besagt, dass es während der frühen Entstehungsphase des Planetensystems zu einer gewaltigen kosmischen Kollision kam. Durch diesen heftigen Zusammenstoß könnten die Gasschichten des Planeten ins All geschleudert worden sein, sodass ein dichter, hauptsächlich aus Gestein bestehender Kern zurückblieb.

Derzeit ist schwer zu sagen, welche dieser Hypothesen zutrifft. Deshalb führen die Wissenschaftler weitere Beobachtungen durch, um GJ 523b eingehender zu untersuchen.

Die Studie befindet sich derzeit im Begutachtungsverfahren , und Fachleute versuchen herauszufinden, wie „Mega-Erden“ wie GJ 523b entstanden sind und warum sie nicht zu gewöhnlichen Gasriesen wurden.